Na disputa pela chuteira de ouro da Champions, o atacante brasileiro Raphinha, do Barcelona, é o principal favorito segundo a Betfair, com 31% de chances (odd de 2.75). O camisa 11 é seguido de perto por Harry Kane, do Bayern de Munique, com 24% (odd 3.6), e o colega de ataque na equipe catalã, Robert Lewandowski, com 21% (odd 4).

Com dez jogos até aqui na Champions, Raphinha soma 11 gols marcados. Ele é "perseguido" por Harry Kane e Serhou Guirassy, sendo este seu adversário nas quartas de final da Champions, com 10 gols cada. Seu companheiro de time, Lewandowski, soma nove tentos.

As chances mais favoráveis ao brasileiro são reflexo da sua temporada em alta. Além da artilharia, Raphinha briga também diretamente pela Bola de Ouro. Em 44 jogos, o camisa 11 já soma 47 contribuições para gols em todas as competições.

Josep Lago / AFP

Veja o ranking atualizado dos favoritos à artilharia:

1️⃣ Raphinha – 31%

2️⃣ Harry Kane – 24%

3️⃣ Robert Lewandowski – 21%

4️⃣ Serhou Guirassy – 11%

5️⃣ Kylian Mbappé – 9%

6️⃣ Vinicius Jr. – 6%

