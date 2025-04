‘Não fazem a menor ideia’: titular do Barcelona dispara contra críticos

Durante a coletiva de imprensa na véspera do confronto contra o Borussia Dortmund, pelas quartas de final da Champions League, Gavi, titular do Barcelona, comentou as críticas que tem recebido por seu estilo de jogo. O meio-campista de 20 anos foi o jogador escolhido para acompanhar o técnico Hansi Flick na entrevista.

- Muitas pessoas acham que eu não sei jogar futebol, mas elas não fazem a menor ideia - afirmou Gavi.

Ele também destacou o próprio desempenho após retornar de uma grave lesão no joelho, que o afastou dos gramados por cerca de um ano e diz estar feliz com seu rendimento.

- Estou 100% em forma desde que retornei. Outra questão é se estou mais confortável em alguns jogos do que em outros. Estou calmo e feliz com meu desempenho - completou o meia.

Gavi fala sobre seu futuro no Barcelona

Quando perguntado sobre seu futuro no clube blaugrana, Gavi afirmou seu desejo de permanecer por muito tempo no Barcelona, mas entende como os cenários no futebol podem mudar.

- Claro que eu gostaria de me aposentar no Barça. Você nunca sabe (o que pode acontecer) no futebol, mas eu assinaria por isso, com certeza - afirma.

Recentemente, Gavi renovou seu contrato com o Barcelona até 2030. Revelado pelas categorias de base do clube, o jovem se consolidou como uma das principais promessas do futebol europeu nas últimas temporadas.