Ex-jogador de Juventus e Arsenal anuncia aposentadoria do futebol

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 11:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Wojciech Szczęsny deixou os gramados. Nesta terça-feira (27), por meio de um texto nas redes sociais, o goleiro anunciou sua aposentadoria do futebol.

Szczęsny deixou a Juventus há duas semanas, mediante a uma rescisão de contrato, e teve seu nome ligado ao Al-Nassr, clube da Arábia Saudita. O clube saudita é o mesmo de Cristiano Ronaldo, ex-companheiro do polonês na Juventus.

Szczęsny encerrou seu vínculo com a Juventus um ano antes do previsto, depois do término da Eurocopa. A proposta da Arábia Saudita não vingou, visto que o jogador recusa o futebol árabe desde 2023.

No texto de Szczęsny, publicado no Instagram, ele diz que prefere dar mais atenção a família nesse momento. Portanto, após 18 anos no futebol e mesmo com condições físicas, o jogador escolheu pendurar as luvas.

Em 2006, Szczęsny foi para o Arsenal quando ainda atuava nas categorias de base do Legia Varsóvia. Depois de um empréstimo para o Brentford na primeira temporada, foi titular dos Gunners a partir de 2011. Somou 181 partidas pela equipe, 72 jogos sem sofrer gols e três títulos (duas Copas da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra).

Petr Čech chegou ao Arsenal em 2015 para disputar a titularidade com Szczęsny. Assim, o polonês foi emprestado à Roma por duas temporadas. Com 81 partidas e 23 partidas sem sofrer gols na equipe, o goleiro foi comprado pela Juventus em 2017, clube onde atuou até o fim da carreira. Em sete temporadas, o goleiro somou 252 partidas e 103 jogos sem sofrer gols, além de oito títulos (três do Campeonato Italiano, três Copas da Itália e duas Supercopas da Itália). No futebol italiano, ele já assumiu a titularidade de clubes mesmo com a presença de grandes goleiros no elenco, como Alisson (Roma) e Buffon (Juventus).

Na última Copa, Szczęsny foi considerado um dos destaques da posição no torneio. (Foto: Olimpik/NurPhoto via AFP)

Pela seleção, Szczęsny é o goleiro que mais vestiu a camisa da Polônia, com 84 partidas e 34 jogos sem sofrer gols. O atleta estreou em novembro de 2009 e fez parte da mesma geração de Lewandowski, disputando duas Copas do Mundo (2018 e 2022) e quatro Eurocopas (2012, 2016, 2020 e 2024).

