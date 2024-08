Arteta gesticula em duelo entre Arsenal e Brighton (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 13:28 • Londres (ING)

O Arsenal entrou em campo neste sábado (31), mas ficou no empate com o Brighton em 1 a 1, pela Premier League. O confronto ficou marcado por uma polêmica de arbitragem: na segunda etapa, os Gunners tinham a vantagem, mas Declan Rice foi expulso em confusão com Veltman, gerando reclamações de torcedores e o eventual empate dos visitantes no Emirates Stadium.

Após a partida, o técnico londrino Mikel Arteta detonou a escolha do árbitro Chris Kavanagh em expulsar o meio-campista, e pediu mais consistência nas marcações para todo o quadro do Campeonato Inglês.

- Não nos deram explicações, como sempre. Começamos o segundo tempo realmente bem, mas a decisão mudou o jogo. Se isso acontece ao longo do jogo de um jeito coerente, está tudo bem. Mas não foi assim. Jogadores do Brighton fizeram isso durante o jogo e não foram punidos. É a inconsistência - disparou o espanhol.

O Brighton, perdendo a partida, tinha falta no campo defensivo para cobrar. Veltman, defensor holandês, tentou fazer um lançamento rápido; perto da bola, Rice deu um leve toque e a tirou da trajetória do pé do oponente, que não tirou a força e acabou atingindo o inglês. Entretanto, a única punição foi um amarelo a Declan, que já estava na caderneta de Kavanagh, e foi mandado mais cedo para o chuveiro. Craque do Arsenal, Bukayo Saka também questionou a escolha do árbitro.

- Só queremos um pouco mais de consistência nas escolhas. João Pedro chutou a bola para longe no primeiro tempo e não recebeu nada pelo que fez. Declan só deu um leve toque e foi expulso... - questionou o ponta-direita.

Declan Rice (à direita) teve expulsão lamentada por técnico e companheiros de Arsenal (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

O empate colocou as duas equipes provisoriamente na liderança da Premier League, com sete pontos para cada time. O Brighton, porém, está na frente por ter marcado um gol a mais nas três rodadas realizadas (6 a 5).