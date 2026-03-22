Técnico do Arsenal, Mikel Arteta defendeu o goleiro Kepa após um erro bizarro na derrota da final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City por 2 a 0, neste domingo (22). O comandante explicou a utilização do atleta, enquanto David Raya, que é o titular, permaneceu no banco de reserva durante toda a partida.

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- Eu entendo, mas fiz o que senti ser correto, honesto e justo. Kepa jogou durante todo o torneio e acho que seria muito, muito injusto com ele e com o restante do elenco fazer algo diferente.

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Questionado sobre a presença de Kepa em outros jogos do Arsenal, Mikel Arteta não quis garantir a presença do espanhol. O atleta vem sendo utilizado na Copa da Inglaterra, em que os Gunners estão nas quartas de final e enfrentam o Southampton, no primeiro fim de semana de abril.

- Nunca posso prometer a um atleta que ele vai jogar em certas competições, pois no final você tem que fazer por merecer e eles precisam fazer o suficiente, como em qualquer outra posição. Somos guiados pelo que vemos e pelo que eles fazem. Ele (Kepa) nos ajudou a chegar até aqui. Erros são partes do futebol e infelizmente aconteceu em um momento crucial hoje.

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No dia 4 de abril, o Arsenal visita o Southampton em jogo único válido pelas quartas de final da FA Cup. Nos três jogos da competição, Mikel Arteta optou pela utilização de Kepa, mas precisará tomar uma decisão após o erro decisivo do espanhol na decisão da Copa da Liga Inglesa.

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