Jornalista destaca má fase de ex-Palmeiras na Europa: ‘Criticou bastante’

O Benfica venceu o Fenerbahçe por 1 a 0 na quarta-feira (27), no Estádio da Luz, e garantiu vaga na fase de liga da Champions League. No entanto, nem tudo é positivo para Richard Ríos, meio-campista que deixou o Palmeiras após o Mundial de Clubes para reforçar as Águias. Segundo o jornalista Arthur Quezada, correspondente da "TNT Sports Brasil" em Portugal, o entusiasmo inicial da torcida com a contratação do brasileiro vem diminuindo progressivamente.

Antes da partida, Quezada explicou que a expectativa gerada pela torcida do Benfica surgiu em razão da maneira como a contratação foi apresentada. Segundo ele, isso se deve ao fato de que as características de Ríos não são tão ofensivas quanto os torcedores imaginavam. No Palmeiras, o colombiano se destacou atuando como segundo volante, com técnica refinada.

— Ele foi contratado, e talvez venderam para parte da torcida que ele era um tipo de jogador: um cara mais criativo, que pisava na área, que fazia muitos gols. Mas, na verdade, o Richard Ríos é um segundo homem de meio-campo. Um cara mais de combate, um cara mais de marcação, um cara que atua nas ações defensivas. […] Nesse meio do caminho, a torcida do Benfica, ou parte da torcida, criticou bastante o Ríos nos últimos tempos — disse o jornalista.

🔴⚪ Benfica 1x0 O Fenerbahçe 🔵🟡

O Benfica saiu vitorioso pelo placar mínimo, com gol que teve um sabor especial de rivalidade: o atacante turco Kerem Aktürkoğlu, ex-Galatasaray, recebeu na área e finalizou de primeira aos 35 minutos do primeiro tempo. Após a partida, o mesmo repórter conversou com Ríos, destaque do jogo, sobre as recentes críticas a seu desempenho.

— A gente precisa saber o que escutar, o que tem que melhorar, jogo a jogo a gente evolui, treino a treino. O começo é bem difícil, a adaptação, você arrumar tudo, sua vida, mas sobre trabalhar já falei várias vezes que a gente sempre busca o melhor em prol da equipe, e é isso que eu venho fazendo. Eu sei o que eu posso fazer e de onde eu vim, tudo que conquistei, tudo que posso dar de mim — explicou o meia.

