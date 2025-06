Técnico de Portugal responde críticos: ‘Opiniões são subjetivas’

Pronto para a disputa do Final Four da Liga das Nações, o técnico de Portugal, Roberto Martínez, não pegou leve nos comentários sobre as críticas que seu elenco vem recebendo pelo desempenho recente. Em coletiva de imprensa que antecede o jogo contra a Alemanha, pela semifinal, o belga fez desabafo.

— No futebol, as opiniões são subjetivas. Isso faz parte do meu trabalho. O importante são os dados. Olho para os 28 jogos que jogamos, a equipe mostrou sempre um bom compromisso. Temos o maior número de pontos, de gols, de vitórias durante os 28 jogos ao longo da última década da seleção. É nisso que o treinador foca — disse.

Os números realmente são favoráveis ao trabalho de Roberto Martínez. Nos 28 jogos frente a seleção portuguesa, o treinador venceu 21, empatou dois e perdeu apenas cinco. Foram 78 gols marcados e 26 sofridos. Na fase anterior da Liga das Nações, perdeu o jogo de ida para a Dinamarca, por 1 a 0, mas conseguiu uma goleada de 5 a 2 para avançar às quartas.

Comandante de Portugal desde janeiro de 2023, Roberto Martínez é alvo frequente da imprensa europeia por ainda não ter conquistado um peso de título sob o comando de Cristiano Ronaldo e companhia. Em seu primeiro grande torneio, na Eurocopa de 2024, os portugueses caíram nas quartas de final, nos pênaltis, para a França.

— Estamos onde queremos estar, que é a fase final da Liga das Nações. É um jogo que precisamos vencer para poder continuar com nosso objetivo, que é de ganhar títulos. Aqui, temos uma oportunidade. E daqui a 12 meses teremos a Copa do Mundo. A minha ideia é o contexto global e continuar a trabalhar para preparar a equipe. As opiniões fazem parte — completou.

