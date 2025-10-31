Após a goleada por 4 a 0 do Palmeiras sobre a LDU, no jogo de volta da semifinal da Libertadores, o técnico Tiago Nunes reconheceu a superioridade do clube paulista, mas fez duras críticas ao gramado sintético do Allianz Parque. Os equatorianos, que venceram o primeiro jogo em Quito por 3 a 0, foram atropelados pelos comandados de Abel Ferreira em São Paulo.

— A gente sabe e sabia das dificuldades que seriam jogar esse jogo aqui. Em nenhum momento a gente escondeu a dificuldade que é enfrentar o Palmeiras nessas circunstâncias. Obviamente que depois de um 3 a 0 ao nosso favor, em que a gente conseguiu ser bastante superior, a gente gerou bastante expectativa. Penso que a diferença, na verdade, foi que o Palmeiras conseguiu impor um ritmo que nos controlou durante todo o jogo, ganhou todos os duelos — iniciou Tiago Nunes.

— Não conseguimos fazer um jogo bom tecnicamente. Estamos em um campo difícil jogar, um campo sintético que parece um pátio de colégio, muito rápido, a bola está sempre viva, complicado para quem não está acostumado a esse ritmo de jogo. E acabamos sendo superados tecnicamente nos duelos — seguiu.

O técnico da LDU também criticou a forma como o Palmeiras lidou com o jogo de ida da semifinal. Para Tiago Nunes, a equipe brasileira foi para Quito no "oba oba". O clube equatoriano, que eliminou Botafogo e São Paulo no mata-mata, deu adeus à Libertadores.

— Acho que o Palmeiras no primeiro jogo levou de barbada. Foi no oba-oba. O Abel falou do 33, do jogador que fez o gol… Nem conhecia o nome dos caras. Então a gente tem certeza que o Palmeiras não respeitou como deveria respeitar no primeiro jogo e a gente fez um placar justo de 3 a 0.

Palmeiras eliminou a LDU e está na final da Copa Libertadores (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Palmeiras x LDU: como foi o jogo?

Abel Ferreira tem razão, noventa minutos no Allianz Parque é tempo demais. O Palmeiras superou a desvantagem, goleou a LDU por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (30) e garantiu vaga na final da Copa Libertadores. Ramón Sosa e Bruno Fuchs, no primeiro tempo, e Raphael Veiga, duas vezes na etapa final, marcaram os gols do Alviverde.

Empurrado pela torcida, que iniciou a festa ainda na véspera do confronto, o Palmeiras não tomou conhecimento do rival e dominou os noventa minutos. O gol da classificação saiu justamente dos pés de Veiga, que entrou no decorrer da partida.

Na decisão, a equipe comandada por Abel Ferreira volta a encarar o Flamengo, após ter vencido o rival em Montevidéu em 2021. A final está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

