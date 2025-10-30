Marcelo quase faz golaço antológico em sua estreia na Kings League; veja vídeo

Aposentado apenas dos gramados profissionais, mas com a genialidade em dia. O lendário lateral-esquerdo Marcelo, ídolo máximo do Real Madrid e do Fluminense, fez sua estreia como jogador na Kings League Espanha nesta quinta-feira (30) e provou que a classe é permanente.

Marcelo em ação pelo Skull FC na Kings League Espanha (Foto: Reprodução / Instagram)

Veja o vídeo do lance:

Atuando pelo seu time, o Skull FC — do qual é presidente na Kings League Espanha —, o ex-jogador marcou um doblete e quase presenteou os fãs com um gol que seria antológico para a competição de Fut7.

Uma carreira lendária

A presença de Marcelo na Kings League é um evento de peso, considerando a carreira do ex-lateral. Revelado pelo Fluminense, ele se transferiu jovem para o Real Madrid, onde se tornou um dos maiores jogadores da história do clube espanhol.

Em Madrid, empilhou 25 títulos, incluindo cinco troféus da UEFA Champions League, tornando-se o jogador com mais taças na história do gigante merengue.

Após sua gloriosa passagem pela Europa, Marcelo retornou ao seu clube de coração, o Fluminense, a tempo de liderar o time na conquista inédita e histórica da Copa Libertadores da América, fechando sua carreira profissional com chave de ouro antes de anunciar sua aposentadoria.

Agora, como presidente e jogador na Kings League Espanha, o craque mostra que, mesmo fora dos gramados profissionais, sua magia continua encantando os fãs de futebol.

O que é a Kings League?

A Kings League, criada pelo ex-jogador e empreendedor Gerard Piqué, funciona como uma liga de futebol 7 com características próprias. A competição tem alcance global e suas equipes são presididas por streamers e criadores de conteúdo.

A competição combina elementos tradicionais do futebol com tendências contemporâneas dos esportes e novas formas de comunicação.