Futebol Internacional

País africano pagará valor milionário a Argentina por duelo contra Messi; entenda

Jogo será em comemoração aos 50 anos da independência da Angola

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 30/10/2025
18:03
Messi em ação no jogo da Argentina contra Venezuela
Messi em ação no jogo da Argentina contra Venezuela (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
A Argentina fará um amistoso histórico contra a Angola em comemoração aos 50 anos da independência do país africano. Segundo informações do portal "Sport News Africa", a federação angolana desembolsará cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 70 milhões) para garantir a presença dos tricampeões mundiais e de Lionel Messi em Luanda, no principal evento esportivo da história recente do país.

O jogo será disputado durante a próxima Data Fifa e marcará uma celebração nacional. A partida, que acontecerá no Estádio 11 de Novembro, é vista pelo governo angolano como símbolo de reconhecimento internacional e um estímulo para o crescimento do futebol local, em um momento em que o esporte ganha cada vez mais força no país.

Oferta milionária superou rivais africanos

De acordo com o "Diario AS", da Espanha, outras seleções africanas, como Marrocos, também demonstraram interesse em enfrentar a Argentina neste período. No entanto, a proposta feita por Angola superou as concorrentes e convenceu a Associação de Futebol Argentino (AFA) a aceitar o convite.

Embora alguns veículos, como a "Deutsche Welle (DW)",da Alemanha", tenham informado valores menores – na faixa dos 5 milhões de dólares –, a imprensa africana insiste que o acordo final girou em torno de 12 milhões de euros, tornando-se um dos amistosos mais caros já realizados por seleções da América do Sul.

Messi em ação pela seleção da Argentina (Photo by Luis ROBAYO / AFP)tiag
Messi em ação pela seleção da Argentina (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Além do impacto esportivo e midiático, o duelo também tem caráter político e cultural. A partida fará parte das comemorações oficiais do jubileu de ouro da independência angolana, celebrada em 11 de novembro de 1975, e contará com a presença de autoridades locais e representantes da federação argentina.

Messi confirmado e elenco da Argentina com novidades

O técnico Lionel Scaloni deve aproveitar o amistoso para testar novos nomes, mas a presença de Messi está assegurada – principalmente após o acerto financeiro. O camisa 10 do Inter Miami será a principal atração em campo, em um evento esperado para lotar o estádio em Luanda.

Scaloni deve levar uma equipe mesclada, com jovens em ascensão como Valentín Barco, Máximo Perrone e Franco Mastantuono, além de nomes consolidados como Lautaro Martínez e Julián Álvarez. A ideia é observar opções para o ciclo da Copa do Mundo de 2026, sem abrir mão do espetáculo que a presença de Messi representa.

