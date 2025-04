Técnico da Inter faz mistério sobre substituir Jorge Jesus no Al-Hilal

Alvo do Al-Hilal, Simone Inzaghi fez mistério sobre seu futuro, uma vez que possui contrato com a Inter de Milão até junho de 2026. O comandante é cotado para substituir Jorge Jesus, que faz uma temporada aquém do esperado na Arábia Saudita.

- Estou muito feliz na Inter e isso sempre será o parâmetro mais importante em minhas decisões. Mas falar do meu futuro ou do Campeonato Italiano na véspera de um jogo de Champions não me parece adequado. Sempre disse que me sinto bem aqui, tenho uma excelente relação com o clube. No fim da temporada, falaremos com total tranquilidade.

Segundo a imprensa saudita, Simone Inzaghi e Răzvan Lucescu são os mais cotados para substituir Jorge Jesus no Al-Hilal. No entanto, o italiano ainda não deu uma resposta em relação a uma oferta de contrato do clube árabe.

Próximo de uma vaga na semifinal de Champions League, a Inter de Milão é líder do Campeonato Italiano e está na semifinal da Copa da Itália. Além disso, Inzaghi tem o Mundial de Clubes como um dos compromissos com sua equipe entre junho e julho.

