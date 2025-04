O Al-Hilal definiu os nomes que irá buscar no mercado para substituir Jorge Jesus, que é alvo da Seleção Brasileira. Segundo a imprensa asiática, Simone Inzaghi e Razvan Lucescu são os favoritos para assumir o comando da equipe saudita.

O treinador da Inter de Milão era tratado como prioridade para substituir Jorge Jesus, mas o Al-Hilal não recebeu resposta do italiano após formular uma proposta, segundo o portal "Okaz". Diante dessa situação, Razvan Lucescu foi visto como uma alternativa viável.

O romeno trabalhou no Al-Hilal entre 2019 e 2021 e conseguiu ter sucesso em sua passagem de quase dois anos. No período, o treinador conquistou uma Champions Asiática, um Campeonato Saudita e uma Copa do Rei Saudita.

A saída de Jorge Jesus da equipe saudita ainda não tem data definida, embora possa acontecer antes mesmo das quartas de final da Champions Asiática. No torneio, a equipe do português encara o Gwangju, da Coreia do Sul, no dia 25 de abril.

Alvo da Seleção Brasileira, Jorge Jesus vive má fase no Al-Hilal

Na atual temporada, Jorge Jesus vive sob pressão devido aos maus resultados com o clube árabe. Apesar de ter vencido a Supercopa Saudita, o clube está na vice-liderança do Campeonato Saudita e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Rei Saudita.