Memphis pode ser avaliado e tratar lesão com a seleção da Holanda, afirma Paz

O executivo de futebol, Marcelo Paz, falou sobre a lesão sofrida por Memphis Depay durante o empate do Corinthians com o Flamengo por 1 a 1, neste domingo (22), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

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Titular na partida, o holandês deixou o campo ainda aos 20 minutos do primeiro tempo após sentir um incômodo na coxa direita. Ele foi substituído por Rodrigo Garro e seguiu diretamente para o vestiário.

— Teve uma lesão em jogo, todos viram. Temos feito um trabalho de controle de carga, de treinamento, inclusive ficou fora do jogo contra a Chapecoense justamente para minimizar o risco da lesão. Mas ela pode acontecer, faz parte do futebol. Foi na perna direita — disse Paz durante o FutSummit 2026, evento realizado no Rio de Janeiro.

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O dirigente ainda esclareceu que a tendência é que o jogador passe pelo tratamento, caso a lesão seja confirmada, diretamente com a Seleção. Segundo Paz, esse procedimento faz parte de um acordo entre os clubes e as equipes nacionais de cada país.

— A Seleção da Holanda tem a prerrogativa de poder dizer o seguinte: ele tem que vir para cá para ser avaliado, tratado aqui. Todas as Seleções têm essa prerrogativa, não cabe ao Corinthians o veto. Se tiver que viajar, não tem problema nenhum. Importante é que ele se recupere o quanto antes. É importantíssimo para o Corinthians, para a Seleção, é o maior artilheiro da Holanda. Que possa muito em breve voltar e jogar — completou.

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Memphis Depay caído no chão durante jogo entre Corinthians e Flamengo, pelo Brasileirão (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Lesão de Memphis

O lance aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, justamente após o gol de empate do Alvinegro. O holandês deu um belo passe no início da jogada que terminou com a bola na rede após finalização de Yuri Alberto e, na sequência, caiu no gramado pedindo substituição.

Imagens da transmissão da partida flagraram a frustração do atacante ao deixar o gramado da Neo Química Arena.

Na temporada, Depay soma um gol e uma assistência em 12 partidas.

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