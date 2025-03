Técnico brasileiro quebra o silêncio após demissão da Juventus

Contratado no início da temporada carregado de grandes expectativas, Thiago Motta acabou demitido do comando técnico da Juventus. De forma breve, o ítalo-brasileiro falou pela primeira vez desde que deixou a equipe italiana.

— Vivi momentos intensos, sempre enfrentados com a máxima determinação e vontade de melhorar a cada dia — disse Thiago Monta à agência italiana "ANSA".

Apesar de pouco experiente como treinador, Thiago Motta, de 42 anos, chamou a atenção no futebol europeu pelo seu bom desempenho no Bologna, na última temporada, quando classificou o time para a fase de grupos da Champions League.

Thiago Motta, técnico da Juventus (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)

Foram 42 partidas no comando da Juve, sendo 18 vitórias, 16 derrotas e oito empates. A equipe acabou eliminada na repescagem do mata-mata da Champions League, quartas de final da Copa Itália e figura apenas a quinta colocação da Serie A, 12 pontos atrás da líder Inter de Milão.

Thiago era visto como o nome certo para o cargo de técnico da Juventus a longo prazo. Prova disso é que assinou um contrato válido por três anos, sendo o pivô da reformulação da equipe. Depois de anos dominando o futebol do país, são quatro anos sem títulos do Campeonato Italiano.

Para o lugar de Thiago Motta, a Juventus anunciou Igor Tudor, ex-Lazio, para o cargo de técnico. O croata terá a missão de levar a Juve para a próxima Liga dos Campeões. Com nove jogos para o fim da Serie A, a equipe se encontra um ponto atrás do Bologna, primeiro time do G4. O próximo jogo será no dia 29, em casa, contra o Genoa.