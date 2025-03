O Atlético de Madrid pode já ter definido uma peça de reposição para a possível saída de Antoine Griezmann. Álex Baena, meio-campista do Villarreal, está entre os alvos da diretoria para reforçar o clube a partir da próxima temporada, segundo o jornal local "Sport".

Baena tem uma cláusula de rescisão avaliada em 60 milhões de euros (mais de R$ 370 milhões na cotação atual), e faz uma temporada positiva com a camisa do Submarino Amarelo, somando quase 15 participações diretas em gol.

O bom desempenho levou Álex à seleção da Espanha. O meio-campista foi convocado e fez parte da campanha de título da Fúria na Eurocopa de 2024, somando 25 minutos no torneio. Mais recentemente, na Data Fifa de março, entrou no fim da prorrogação e converteu um dos pênaltis que colocaram os atuais campeões continentais na semifinal da Liga das Nações, em triunfo sobre a Holanda.

Apesar de ser tratado em Majadahonda como substituto de Griezmann, Álex Baena tem um estilo de jogo diferente. Ainda que tenha a capacidade de atuar centralizado, o camisa 16 do Villarreal está mais habituado a mostrar sua qualidade pelos lados do campo. O francês, no início de sua carreira, também foi utilizado nos flancos, mas com a idade, acabou se adaptando a fazer a função de segundo atacante, ou mesmo um camisa 10.

👋 Griezmann vai sair do Atlético de Madrid?

Antoine tem conversas avançadas com o Los Angeles FC, da MLS, e pode se mudar para os Estados Unidos a partir da próxima temporada. Maior artilheiro da história do clube, o craque deve se reunir com a diretoria nos próximos dias para resolver sua situação e comunicar uma decisão, mesmo tendo contrato até o final do primeiro semestre de 2026

A escolha pelo Los Angeles seria feita por questões familiares, com o desejo de reduzir o calendário apertado da Europa para folgas mais largas, a exemplo do que acontece na América do Norte. Além disso, Griezmann encontraria no clube o atacante Giroud e o goleiro Lloris, seus ex-companheiros de seleção.