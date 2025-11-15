Técnico de Memphis Depay critica atuação: 'Foi terrível'

Técnico de Memphis Depay na Holanda, Ronald Koeman criticou a atuação da equipe no empate com a Polônia, nas Eliminatórias da Europa. Em coletiva, o comandante detonou o desempenho defensivo, principalmente no gol da equipe adversária.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Revi o lance do gol. São cinco contra dois, e vários jogadores não estão fazendo o que deveriam. É claro que eles nunca deveriam marcar um gol assim. Acontecem coisas que simplesmente não deveriam acontecer. Foi terrível. Neste nível, isso não deveria acontecer. Se você é superado por uma jogada, tudo bem. Ou se não tem jogadores suficientes atrás da linha da bola. Mas, na verdade, temos jogadores demais atrás da linha da bola aqui.

continua após a publicidade

No confronto, Memphis Depay marcou o único gol da Holanda no empate por 1 a 1, em Varsóvia. Com o resultado, a equipe de Ronald Koeman colocou um pé na próxima edição da Copa do Mundo, uma vez que manteve a diferença de três pontos para a Polônia faltando uma rodada.

Artilheiro da Holanda, Memphis Depay volta a campo com seus companheiros para encarar a Lituânia, na segunda-feira (17), em casa. A Laranja Mecânica precisa apenas de um empate para se garantir na liderança e carimbar uma vaga na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Memphis Depay brilha nas Eliminatórias

Nas Eliminatórias da Europa, Memphis Depay é o grande nome da Holanda na competição com oito gols marcados. O atacante é o vice-artilheiro da competição atrás apenas de Erling Haaland, que balançou as redes 14 vezes no torneio.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.