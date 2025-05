Zidane rejeita oferta astrômica de clube por uma temporada, diz jornal

Os contratos astronômicos vindos da Arábia Saudita não se limitam apenas a jogadores estrelados do futebol mundial. Segundo o jornal "L'Équipe", um time árabe preparou uma oferta de 100 milhões de euros para ter Zinédine Zidane. No entanto, o comandante francês recusou a proposta.

Zidane aguarda a oportunidade de ser treinador da França e, por isso, não tem interesse em assumir qualquer time no momento. O francês é o principal nome cotado para substituir Didier Deschamps, que deixará a seleção francesa após a Copa do Mundo de 2026.

Deschamps confirmou que deixará a seleção da França após a Copa (Foto: Franck Fife/AFP)

O técnico está livre no mercado desde que saiu do Real Madrid, em 2021, e tem sido alvo de assédio por parte de alguns clubes, principalmente por conta de seu currículo vitorioso. Pelo time espanhol, Zidane conquistou 11 títulos, incluindo três Champions League e duas La Liga. No entanto, o francês tem recusado as ofertas por estar de olho em uma oportunidade em sua seleção nacional.

O clube não teve sua identidade revelada, porém especula-se que se trate do Al-Hilal, que está sem técnico desde a demissão de Jorge Jesus. Outro time que surge é o Al-Nassr, já que Stefano Pioli está balançando no cargo. O nome de Zidane agrada o fundo árabe, que fez a oferta para sua transferência ao país.

Zidane revela interesse em comandar a seleção da França

Em um evento realizado pela Adidas, Zidane quebrou o silêncio sobre sua motivações para o futuro. Pela primeira vez em muito tempo, confessou que tem a intenção de comandar a seleção francesa, pela qual ele jogou por anos como jogador e que tem como atual treinador Didier Deschamps - vencedor da Copa do Mundo com em 2018.

— Sinto que tenho legitimidade para estar na seleção francesa, onde joguei e passei praticamente doze, treze ou quatorze anos como jogador. Claro que é um sonho, estou ansioso por isso — afirmou Zidane.

