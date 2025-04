Técnico da Atalanta admite confusão envolvendo ex-Corinthians: ‘Deveria ter saído’

A Atalanta perdeu para a Lazio em casa por 1 a 0, em partida válida pela 31ª do Campeonato Italiano. Na entrevista pós-jogo, o técnico Gian Piero Gasperini assumiu que houve um erro envolvendo o brasileiro Éderson.

Ademola Lookman, principal destaque ofensivo da Atalanta, foi substituído aos 29 minutos da segunda etapa, para a entrada ao meia sérvio Lazar Samardžić. Contudo, o comandante da Dea disse que houve um equívoco na situação.

— Evidentemente tudo estava destinado a dar errado, até cometemos um erro na substituição. Éderson deveria ter saído e não Lookman, mas erramos o número no placar. Foi um erro nosso e não conseguimos intervir antes dele deixar o campo — disse Gasperini à Sky Sport Italia.

No lance, Gasperini falou que sairia "Ede" (Ederson), mas a comissão de abritragem entendeu "Ade"(Ademola, primeiro nome de Lookman). Quatro minutos depois, o brasileiro saiu para dar lugar ao meia italiano Marco Brescianini.

Atalanta 0x1 Lazio ⚽

Em briga direta por vaga na Champions League, a Lazio fez o gol da partida com o meia dinamarquês Gustav Isaksen, que acertou o fundo da rede de carrinho após recuo da defesa da Atalanta. Veja o lance abaixo.

Com o resultado, a equipe de Gasperini estaciona no terceiro lugar com 58 pontos (17 vitórias, sete empates e sete derrotas). Na corrida, os comandados de Marco Baroni alcançam os 55 (16 vitórias, sete empates e oito derrotas), e sobem para a sexta posição. Além do time de Bérgamo, Inter, Napoli e Juventus estão classificadas para a maior competição do continente europeu neste momento.