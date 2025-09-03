Em edição do "Seleção Sportv", que foi ao ar nesta quarta-feira (3), a participação do recém-chegado Bruno Formiga agitou o programa. O comentarista debateu com o apresentador André Rizek sobre a titularidade de Neymar na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Trechos do programa viralizaram na web. Confira;

Na última terça, durante a atividade no fim da tarde, Ancelotti deu um esboço da Seleção Brasileira que pode ir a campo no Maracanã. Nele estavam: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rafinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.

Ancelotti comenta fala de Neymar sobre ausência na Seleção

Neymar afirmou que acredita não ter sido por motivos físicos sua ausência na lista para os jogos contra Chile e Bolívia, mas respeitou a decisão de Ancelotti.

O comandante da Seleção comentou sobre as falas do camisa dez do Santos após não ser chamado para a Data Fifa de setembro.

— Acho normal e acredito que seja verdade, porque foi uma decisão técnica com base em muitas coisas que o jogador está fazendo e também o problema que teve. Quando eu falo em critério físico, é um critério que toda a comissão técnica considera muito e é muito importante — disse Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva.

— Disse também em outra coletiva, que ninguém pode discutir nível técnico. É o que nós estamos olhando, avaliando a cada dia, cada jogo, toda a comissão técnica, e não só ele. É de todos os jogadores que estão aqui. Esse período com a equipe nacional tem muita concorrência — completou o técnico da Seleção Brasileira.