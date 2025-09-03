menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Debate entre Bruno Formiga e Rizek sobre Seleção leva web à loucura: ‘Engolido’

Programa é apresentado por André Rizek

Andre Rikek e Bruno Formiga discutem sobre Neymar
imagem cameraAndré Rizek e Bruno Formiga discutem sobre Neymar (Foto: Reprodução)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
16:27
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em edição do "Seleção Sportv", que foi ao ar nesta quarta-feira (3), a participação do recém-chegado Bruno Formiga agitou o programa. O comentarista debateu com o apresentador André Rizek sobre a titularidade de Neymar na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Trechos do programa viralizaram na web. Confira;

continua após a publicidade

➡️ Rizek é sincero sobre duas contratações do Flamengo: ‘Nível abaixo’

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na última terça, durante a atividade no fim da tarde, Ancelotti deu um esboço da Seleção Brasileira que pode ir a campo no Maracanã. Nele estavam: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rafinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.

Ancelotti comenta fala de Neymar sobre ausência na Seleção

Neymar afirmou que acredita não ter sido por motivos físicos sua ausência na lista para os jogos contra Chile e Bolívia, mas respeitou a decisão de Ancelotti.

continua após a publicidade

O comandante da Seleção comentou sobre as falas do camisa dez do Santos após não ser chamado para a Data Fifa de setembro.

Carlo Ancelotti em entrevista coletiva
Carlo Ancelotti em entrevista coletiva na Granja Comary, CT da Seleção (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

— Acho normal e acredito que seja verdade, porque foi uma decisão técnica com base em muitas coisas que o jogador está fazendo e também o problema que teve. Quando eu falo em critério físico, é um critério que toda a comissão técnica considera muito e é muito importante — disse Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva.

— Disse também em outra coletiva, que ninguém pode discutir nível técnico. É o que nós estamos olhando, avaliando a cada dia, cada jogo, toda a comissão técnica, e não só ele. É de todos os jogadores que estão aqui. Esse período com a equipe nacional tem muita concorrência — completou o técnico da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias