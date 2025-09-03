A cantora Taylor Swift estará presente na NeoQuímica Arena para acompanhar a partida da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs nesta sexta-feira (5), segundo informações do portal LeoDias. Esta será a primeira visita da artista ao estádio do Corinthians, clube com o qual mantém uma curiosa conexão identificada por torcedores.

A conexão entre Taylor Swift e o Corinthians

A relação entre Swift e o Corinthians coincide no fato de que o clube costumava obter bons resultados em jogos disputados próximos às datas de lançamento dos discos da cantora, transformando-a em "talismã" para a torcida alvinegra.

Com retrospecto favorável em jogos, Taylor Swift tem número curiosos com o Corinthians (Foto: Reprodução/Twitter)

O padrão começou em 2006, com o álbum de estreia da artista. Na semana do lançamento, o Corinthians venceu Cruzeiro e Palmeiras pelo mesmo placar: 1 a 0. Em 2008, quando "Fearless" foi lançado, o time superou o Criciúma por 2 a 0 e o Juventude por 2 a 1 na Série B do Campeonato Brasileiro.

A sequência favorável continuou nos anos seguintes. Durante os lançamentos de "Speak Now", o clube empatou com o Flamengo e derrotou o Palmeiras. Com "Red", venceu Bahia e Vasco. Os álbuns "1989", "Reputation", "Folklore", "Evermore" e "Midnights" também coincidiram com resultados positivos para o time paulista.

"Midnights", lançado em outubro de 2022, marcou um período em que o Corinthians empatou com o Flamengo em 1 a 1, avançando nos pênaltis por 6 a 5, e depois venceu o Santos por 1 a 0. Durante o lançamento de "Folklore", em julho de 2020, o time derrotou o Palmeiras por 1 a 0 e o Oeste por 2 a 0.

A cantora Taylor Swift estará presente na NeoQuímica Arena para acompanhar a partida da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs nesta sexta-feira (5). Esta será a primeira visita da artista ao estádio do Corinthians, clube com o qual mantém uma curiosa conexão estatística identificada por torcedores, que associam os lançamentos de seus álbuns a resultados positivos do time paulista.

A relação entre Swift e o Corinthians foi documentada pelo perfil Timão Dados na plataforma X em 2020. O levantamento mostrou que o clube costumava obter bons resultados em jogos disputados próximos às datas de lançamento dos discos da cantora, transformando-a em "talismã" para a torcida alvinegra.

O padrão começou em 2006, com o álbum de estreia da artista. Na semana do lançamento, o Corinthians venceu Cruzeiro e Palmeiras pelo mesmo placar: 1 a 0. Em 2008, quando "Fearless" foi lançado, o time superou o Criciúma por 2 a 0 e o Juventude por 2 a 1 na Série B do Campeonato Brasileiro.

A sequência favorável continuou nos anos seguintes. Durante os lançamentos de "Speak Now", o clube empatou com o Flamengo e derrotou o Palmeiras. Com "Red", venceu Bahia e Vasco. Os álbuns "1989", "Reputation", "Folklore", "Evermore" e "Midnights" também coincidiram com resultados positivos para o time paulista.

"Midnights", lançado em outubro de 2022, marcou um período em que o Corinthians empatou com o Flamengo em 1 a 1, avançando nos pênaltis por 6 a 5, e depois venceu o Santos por 1 a 0. Durante o lançamento de "Folklore", em julho de 2020, o time derrotou o Palmeiras por 1 a 0 e o Oeste por 2 a 0.

🏈NFL em São Paulo pela 2ª vez

O Los Angeles Chargers e o Kansas City Chiefs duelam na Neo Química Arena nesta sexta-feira (5), em jogo válido pela primeira rodada da temporada regular de 2025/26 da NFL.