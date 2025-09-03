Rizek é sincero sobre duas contratações do Flamengo: ‘Nível abaixo’

O comentarista André Rizek rasgou elogios às movimentações do Flamengo na janela de transferências. Contudo, na opinião do jornalista, duas contratações estão um "nível abaixo" das demais: Emerson Royal e Carrascal. A comparação foi feita em relação a Saúl, Jorginho e Samuel Lino, que chegaram com status de titulares no Rubro-Negro.

- A parte técnica eu acho que é impressionante como Jorginho, Saúl e Samu Lino estão jogando. Acho que o Emerson Royal e o Carrascal estão um nível abaixo, são opções para rodar o elenco. Essa janela do Flamengo é a mais impressionante da história dos pontos corridos, ela supera a de 2019 quando o Flamengo trouxe Rafinha, Gerson e Filipe Luís no meio da temporada. Supera a do Botafogo no ano passado, quando o atual campeão brasileiro trouxe Vitinho, Alex Telles, Almada e Igor Jesus... - opinou.

A janela de transferências do futebol brasileiro fechou nesta terça-feira (2). O Flamengo contratou Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino, Jorginho e Carrascal por R$ 277 milhões.

Jorginho em ação pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

💵Os movimentos do Flamengo na janela

Se por um lado o Flamengo foi atrás de reforços importantes nesta temporada, como Samuel Lino, Jorginho e Saúl, por outro também perdeu peças importantes, como Gerson, Wesley e Fabrício Bruno. No total, o clube carioca arrecadou mais com saídas do que gastou com reforços. O Rubro-Negro receberá R$ 518,4 milhões pelas vendas de sete jogadores.