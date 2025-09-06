Inglaterra vence Andorra e se aproxima de vaga na Copa do Mundo
Equipe de Thomas Tuchel mantém 100% de aproveitamento
A Inglaterra venceu Andorra por 2 a 0, pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, neste sábado (6), no Villa Park. Os mandantes abriram o placar com gol contra de García na etapa inicial e ampliaram o marcador com Declan Rice no segundo tempo.
Como foi a partida entre Inglaterra x Andorra?
Na etapa inicial, a Inglaterra dominou as ações do jogo contra Andorra, mas encontrava dificuldades para criar chances claras. Em uma oportunidade, Eze aproveitou uma bola de fora da área e bateu rasteiro para defesa tranquila de Iker. Mas aos 25 minutos, Madueke levantou uma bola na área, e García cortou contra o próprio gol e abriu o placar para a Inglaterra. Na reta final, Madueke fez boa jogada pela direita, cruzou na área, mas Iker desviou e a zaga afastou o perigo na sequência.
Na volta do intervalo, a Inglaterra voltou pressionando e criou duas boas chances com Rashford, que finalizou no lado de fora da rede, e com Anderson, que teve finalização perigosa defendida por Iker. E aos 21 minutos, Declan Rice recebeu um cruzamento do lado direito e surgiu livre de marcação para cabecear e estufar as redes. Na sequência, Gordon recebeu um cruzamento na área e cabeceou para boa defesa de Iker.
O que vem por aí para Inglaterra e Andorra?
Na terça-feira (9), a Inglaterra visita a Sérvia em um confronto direto pela liderança do Grupo K das Eliminatórias, às 15h45 (de Brasília). Por outro lado, a Andorra realizará um amistoso contra a Estônia no mesmo dia, às 13h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Inglaterra 2 x 0 Andorra - Eliminatórias
5ª rodada
🗓️ Data e horário: sábado, 6 de setembro de 2025, às 13h (de Brasília).
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING).
🥅 Gols: Garcia (contra), 25'/1ºT (1-0); Rice, 21'/2ºT (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Babot (AND)
INGLATERRA (Técnico: Thomas Tuchel)
Pickford; James (Livramento), Guéhi (Konsa), Burn e Lewis-Skelly; Anderson, Rice (Rogers) e Eze (Gibbs-White); Madueke, Kane e Rashford (Gordon).
ANDORRA (Técnico: Koldo Álvarez)
Iker; Borra, Llovera, Garcia, Olivera e San Nicolás; Rodrigo Tapia (Dacu), Babot (Rebés), Vales (Joel García) e Joan Cervós (Rubio); Cucu (López).
