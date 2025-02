Logo após a eliminação do Chelsea da Copa da Inglaterra, o técnico Enzo Maresca foi questionado sobre o impacto na equipe do empréstimo de João Félix ao Milan. O comandante refutou a falta do português na equipe e afirmou que está feliz pela negociação.

- Não sentimos falta de João Félix. Ele está feliz lá [no Milan] e nós estamos felizes que ele esteja feliz por lá. Tivemos duas lesões de atacantes recentemente. Não prevemos isso, mas penso que o Nico [Jackson] pode voltar muito em breve - disse Maresca, em declaração ao "Daily Mail".

E completou: - Às vezes, acho que você precisa jogar algumas partidas sem jogadores para perceber o quão importantes eles são. Sem a bola, a pressão [de Jackson] é sempre muito boa e, com a bola, ele é sempre uma ameaça.

Enzo Maresca afirma não sentir falta de João Félix no Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

João Félix foi emprestado ao time italiano pelo restante da temporada no último dia da janela de transferências de janeiro e fez sua estreia com o Milan vencendo a Roma por 3 a 1 na Copa da Itália. O comandante do Chelsea explicou o porquê do empréstimo durante coletiva.

Veja explicação de Maresca para saída de João Félix

Já o Chelsea foi superado pelo Brighton, fora de casa, pro 2 a 1 e deu adeus à Copa da Inglaterra. Fora do torneio e também da Copa da Liga Inglesa, o Blues agora tem dois objetivos na temporada: a Conference League e a Premier League.

No torneio nacional, a equipe ocupa a 4ª colocação, já na competição continental o time garantiu vaga nas oitavas de final na primeira posição.

Saída de João Félix do Chelsea e ida ao Milan

No apagar das luzes, o Chelsea acertou o empréstimo de João Félix ao Milan até o fim da temporada. No entanto, a confirmação da negociação foi feita pela Liga Série A, que divulgou o registro da transação.

Com a ida à Itália, o atacante português chegou à quarta mudança de clube desde janeiro de 2023. Revelado pelo Benfica, João Félix foi apontado como 'novo Cristiano Ronaldo' e foi contratado pelo Atlético de Madrid em 2019.

O atacante, entretanto, atuou por apenas três temporadas no time espanhol, iniciando uma peregrinação por outras ligas europeias. No início de 2023, chegou ao Chelsea por empréstimo de seis meses. Ao fim, foi cedido novamente, desta vez ao Barcelona.

Após um ano defendendo o Barça, Félix retornou ao Chelsea em negociação definitiva. No entanto, seis meses após a compra e sete gols em 20 jogos, o português foi novamente emprestado, agora para o Milan.

Resultados de sábado da Copa da Inglaterra

Leeds 0 x 2 Millwall*

Leyton Orient 1 x 2 Manchester City*

Coventry 1 x 4 Ipswich*

Everton 0 x 2 Bounemouth*

Southampton 0 x 1 Burnley*

Wigan 1 x 2 Fulham*

Stoke 3 x 3 Cardiff*

Preston* 0 x Wycombe

Birmingham 2 x 3 Newcastle*

Brighton* 2 x 1 Chelsea

Os times com * avançaram à próxima fase da Copa da Inglaterra