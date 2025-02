Com show brasileiro, o Wolverhampton está na frente do placar contra o Blackburn Rovers por 2 a 0, em partida válida pela 4ª fase da Copa da Inglaterra. Os gols do primeiro tempo foram marcados por João Gomes e Matheus Cunha, em um intervalo de dois minutos de diferença entre os tentos.

Ex-Flamengo, João Gomes abriu o placar aos 33 minutos de jogo, após recuperação de bola dos Wolves no campo de ataque. A jogada começou no lado direito e terminou com o volante finalizando rasteiro no gol. No lance, a bola ainda passa por baixo do goleiro adversário.

Um minuto depois, Matheus Cunha fez o segundo com chute cruzado no canto direito do goleiro Tóth. A construção do gol foi iniciada com lançamento na defesa em cobrança de falta. No campo de ataque, a bola girou o lado esquerdo para o direito, terminando com o brilho do brasileiro.

Matheus Cunha comemorando gol pelos Wolves (Foto: Ben Stansall/AFP)

Com atuação de gala dos brasileiros, João Gomes e Matheus Cunha foram exaltado nas redes sociais. Internautas apontaram a qualidade do jogo do ex-Flamengo no ataque, e o atacante foi considerado o "melhor jogador do mundo" por um torcedor. Na temporada 2024/25, Matheus Cunha vive seu melhor momento na carreira. Em 25 partidas, são 12 gols e quatro assistências.

Confira a reação dos torcedores nas redes sociais sobre João Gomes e Matheus Cunha ⬇️

