Herói improvável vira jogo nos acréscimos, e United avança na Copa da Inglaterra

O Manchester United segue vivo na Copa da Inglaterra. Em jogo emocionante pela 4ª rodada, os liderados por Rúben Amorim eliminaram o Leicester em vitória por 2 a 1, com gol decisivo nos acréscimos anotados pelo zagueiro Harry Maguire. Os outros tentos da partida foram de Decordova-Reid, para os Foxes, e Josh Zirkzee, para os Red Devils.

Manchester United 2x1 Leicester: como foi o jogo?

Os Red Devils chegaram à partida pressionados por resultados, afinal, com o mau momento na Premier League, marcado pela 13ª posição na tabela, os torcedores cobrariam respostas no Teatro dos Sonhos. A inconsistência da equipe na temporada foi notada na primeira etapa: sem grandes chances criadas, o Manchester United foi punido por Reid, que mesmo sem querer, aproveitou rebote de Onana e colocou a bola para dentro do gol aos 42'.

A pressão aumentou no segundo tempo. Na busca pelo resultado, o Manchester United pressionou o Leicester, atual 18º colocado na Premier League, e alcançou o empate aos 23' do segundo tempo, com um gol chorado do holandês Joshua Zirkzee, uma das grandes apostas do clube na temporada. Nos minutos finais, o jogo se tornou um grande clichê de ataque contra a defesa: Rúben Amorim empurrou o time de Ruud van Nistelrooy para a defesa e foi premiado com um gol emocionante.

Harry Maguire, por muitos criticado no Old Trafford, aproveitou cruzamento de Bruno Fernandes e acertou um lindo cabeceio cruzado. A bola morreu no fundo das redes e a classificação do Manchester United à próxima fase da FA Cup foi sacramentada.

Harry Maguiire celebra gol do Manchester United na Copa da Inglaterra (Photo by Oli SCARFF / AFP)

E agora?

Após a classificação, o Manchester United se prepara para enfrentar o Tottenham, pela 25ª rodada da Premier League, no domingo (16). Do outro lado, o Leicester entra em campo diante do Arsenal, que briga pelo título, no sábado (15).

