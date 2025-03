O Brasil está voltando como destaque no cenário mundial do tênis. Além de João Fonseca, o brasileiro Felipe Meligeni Alves terminou a semana passada com mais um título e avançará mais posições no ranking ATP. Em seu primeiro torneio como atleta da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, de Itajaí (SC), o tenista faturou, no fim da noite deste domingo (23), o título do ATP Challenger 75 de Mérida, no México. O evento acontece no saibro e tem premiação de US$ 100 mil (R$ 573,8 mil).

Meligeni derrotou na final o argentino Juan Ficovich, terceiro favorito e 162º colocado, marcando 6/2 1/6 6/2. Esta é sua primeira conquista desde junho de 2023, quando venceu o torneio Challenger de Lyon, na França. É o quarto título Challenger do brasileiro na carreira. Agora, ele terá salto no ranking e entrará para os 160 melhores.

Após a conquista do caneco, o brasileiro analisou como foi o jogo de decisão contra Ficovich, que ficou com o vice-campeonato. O duelo terminou após os três sets, com dois períodos dominados por Felipe.

- Foi uma final muito dura, Ficovich é um cara muito duro de se jogar, primeiro set nível muito bom. No segundo deu uma escapa de cabeça, foi muito fácil, e, no terceiro, estive quebra abaixo, consegui colocar as coisas no trilho de novo. Assim, consegui manter a cabeça forte para poder dar a volta por cima - destacou Felipe, que ainda vibrou uma vitória importante sobre o cabeça de chave 2 e 136º, o ex-top 20, Cristian Garin:

- Estou muito feliz com esse título, fazia alguns anos que não saía com um título ainda mais primeira semana viajando com o Franco Fereiro agora como jogador ADK Tennis/Itamirim Clube de Campo, bem legal, importante, no caminho certo mesmo com pouco tempo junto e é isso, estou muito contente. É seguir nesse foco, com essa cabeça, pois tem muita coisa boa por vir ainda.

O treinador de Felipe Meligeni também celebrou a conquista do brasileiro. Franco Ferreiro começou a trabalhar com o tenista a pouco tempo antes da competição, então o título veio como um excelente início da parceria.

- Não poderia iniciar de outra maneira tão especial já ganhando na primeira semana esse Challenger 75. Muito feliz mesmo. Sempre acreditando no trabalho. Estávamos treinando há três semanas, adaptando coisas no jogo, deixando o clima legal de bastante confiança nele mesmo, acreditando no potencial que ele tem e conseguindo extrair da melhor forma possível. Muito feliz pelo troféu, mas pela semana que ele teve, como se comportou, como jogou, a gente vem conseguindo já colocar em prática. Para mim é muito gratificante e especial esse troféu - disse Franco Ferreiro.

O que vem por aí?

Felipe Meligeni segue para Morelia, também no México, para o torneio Challenger 125. Neste novo torneio, o tenista deve estrear na terça-feira (25) contra o canadense Alexis Galarneau, cabeça de chave 7 e 156º colocado. Vale destacarq que a competição é jogado no piso duro.