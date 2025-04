Técnico agredido por Mourinho explica confusão após jogo: ‘Não foi elegante’

O técnico Okan Buruk, do Galatasaray, explicou o motivo que gerou a confusão entre ele e José Mourinho, do Fenerbahçe, após a eliminação do time do português para o maior rival nas quartas de final da Copa da Turquia. Em entrevista coletiva depois da "agressão", Buruk assegurou que não fez qualquer tipo de provocação ao adversário.

O comandante dos "Leões" também ironizou a agressão do português e disse que ficou apenas com um "arranhão". Esta foi apenas mais uma polêmica colecionada por Mourinho durante a sua passagem pela Turquia, que iniciou em 2024.

- Não aconteceu nada comigo (após ter o nariz agarrado por Mourinho). Eu apenas cumprimentei os árbitros, assim como ele também tinha ido felicitar os árbitros. Enquanto eu continuava, ele me beliscou o nariz com a mão por trás. Fiquei com um ligeiro arranhão aqui - disse o técnico do Galatasaray, que completou:

- Claro que não é uma coisa simpática, não é uma coisa elegante. Mas queremos continuar no jogo desta forma. Queremos e esperamos especialmente que os treinadores se comportem de forma mais correta, mas não vou exagerar muito.

Entenda a confusão entre Mourinho e Okan Buruk após clássico

Já depois do apito final, Mourinho se dirigiu ao treinador visitante e puxou o nariz dele. Buruk, que caminhava na direção contrária ao companheiro de profissão, caiu imediatamente no chão. A agressão gerou revolta nos jogadores do Galatasaray, enquanto o português foi retirado de campo e expulso. Assista à cena em vídeo abaixo.

Mesmo com o mando de campo, o Fenerbahçe não conseguiu superar o Galatasaray e saiu derrotado por 2 a 1 no estádio Şükrü Saracoğlu, pelas quartas de final da Copa da Turquia. Victor Osimhen fez duas vezes para os visitantes, e Sebastian Szymański - com assistência de Anderson Talisca - diminuiu para os donos da casa.

Com o resultado, o Fener está eliminado da competição, enquanto o Gala avança às semifinais. Este foi o terceiro clássico turco da temporada, com duas vitórias dos Leões e um empate. Assim, Mourinho ainda não conseguiu bater o maior rival.

