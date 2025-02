Bayern x Celtic: por que apostar em gols na partida da Champions League?

O Bayern de Munique x Celtic acontece na Allianz Arena, nesta terça-feira (18/02), às 17h. A partida é válida pela rodada de volta da Champions League. Dessa forma, confira como chegam as equipes para o jogo e as odds para as apostas em gols no confronto.

Odds Bayern x Celtic

Bayern e Celtic se enfrentam com os alemães em vantagem após o triunfo por 2 a 1 na partida de ida. Isso faz com que o clube entre em campo com grande favoritismo e apresente 86% de chances de conquistar uma nova vitória. Então, confira a seguir as odds para as apostas na partida.

Mercado: Resultado final

Vitória do Bayern de Munique - 1.16 Empate - 9.00 Vitória do Celtic - 13.00

Handicap

Como o Bayern de Munique aparece como superior ao Celtic, um dos mercados que se destaca é do handicap. Neste caso, é possível explorar a diferença no placar desta terça-feira.

Neste cenário, ao apostar no Bayern com -1.5, o retorno é de 1.43. Com o palpite, o triunfo tem que ser por no mínimo dois de saldo. Já se selecionar a equipe alemão com o -2.5, o valor salta para 2.05. Porém, o triunfo precisa ser por pelo menos três de diferença. As odds sobem de acordo com o número de gols que o time marcar.

A tarefa não chega a ser muito improvável. Em três dos últimos oito triunfos do Bayern, a equipe venceu por dois ou mais de saldo. Em duas ocasiões a vitória foi por no mínimo três.

Total de gols

Outro caminho é referente ao total de gols. Com este mercado, não é necessário se preocupar com o saldo e sim a quantidade total. Desta forma, tanto os gols do Bayern, quanto do Celtic valem para a aposta.

Como os escoceses vão ter que se lançar ao ataque, a expectativa é de um placar movimentado. Sendo assim, o palpite no total acima de 2.5 rende 1.29 para 1.00. Com a opção, o confronto tem que terminar com pelo menos três gols.

Já se selecionar o total acima de 3.5, o jogo precisa de pelo menos quatro bolas nas redes. Neste caso, o retorno é de 1.73. Isso ocorreu em quatro das últimas dez partidas do Bayern de Munique.

Gols por etapa

Mais um mercado disponível é referente ao número de gols por tempo. Quem apostar que acontecem duas bolas nas redes na primeira etapa tem retorno de 1.80. Já o mesmo palpite para o segundo tempo tem odds de 1.44.

É possível ainda selecionar qual a metade mais movimentada. No caso da aposta no segundo tempo com mais gols, as odds são de 1.90. Isso aconteceu no confronto de ida, quando o período teve duas bolas nas redes, enquanto o primeiro tempo terminou com apenas um gol.

