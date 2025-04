Em agosto de 2023, Lamine Yamal revelou sua decisão entre qual seleção defender. O jogador escolheu a Espanha, deixando para trás a possibilidade de atuar por Marrocos, país de origem de seu pai. Meses depois, o técnico marroquino Walid Regragui falou pela primeira vez sobre o episódio, revelando detalhes da conversa com o jogador do Barcelona e falando sobre a extinta possibilidade de contar com o talento do garoto em sua equipe.

O treinador da seleção marroquino abordou sobre o assunto e lamentou não poder treinar o jogador. Walid Regragui afirmou que teve conversas avançadas com Yamal e tentou convencer o jovem astro a defender as cores de Marrocos. O jogador teria ficado balançado, porém, optou por defender a Espanha, local de nascimento e criação do craque.

- Falei diretamente com Lamine Yamal e ele foi honesto comigo, e também com a Federação Marroquina. Dois ou três dias após falar com ele, ele me ligou respeitosamente e disse: 'Senhor, obrigado pela gentileza, mas vou escolher a Espanha. Sinto-me espanhol. Ele é um menino muito honesto - afirmou Walid Regragui ao programa espanhol "Chiringuito TV".

Lamine Yamal em jogo pela seleção espanhola (Foto: Miguel Medina/AFP)

Segundo o treinador, foi apresentado o projeto do futebol marroquino ao astro, mostrando projeções sobre a Copa Africana de Nações e sobre a Copa do Mundo de 2030. No entanto, Yamal recusou respeitosamente o convite da seleção africana.

- Tentamos de tudo com o projeto que temos com o Marrocos, com a Copa Africana de Nações no nosso país, com a Copa do Mundo de 2030, com o carinho que o país tem por Lamine… Mas o garoto nunca mentiu. Ele não fez o jogo do "sou marroquino ou espanhol" e escolheu a Espanha

Yamal defendendo a camisa da seleção da Espanha

Pela Espanha, Yamal vem escrevendo uma linda história de sucesso. O jogador se sagrou como o jogador mais jovem a estrear e marcar pela seleção, quando tinha 16 anos e 57 dias. Além disso, o astro foi um dos protagonistas na conquista da Eurocopa, sendo considerado por muitos o melhor jogador da Espanha.

Números de Yamal pela seleção

⚽19 jogos (15 titular)

🥅4 gols

📤8 assistências

⌛108 minutos para participar de gol

🎩38 passes decisivos

💫14 grandes chances criadas

🎯17/46 finalizações no gol

🌟48 dribles certos

❌25 faltas sofridas

✔️1 pênalti sofrido

✅Nota Sofascore 7.48