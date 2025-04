Barcelona indica ‘favorecimento’ ao Real Madrid e critica punição a Mbappé: ‘Vergonha’

Vice-presidente do Barcelona, Rafa Yuste indicou um "favorecimento" ao Real Madrid devido a punição de Mbappé após expulsão na La Liga. Após uma entrada violenta em Blanco no duelo contra o Alavés, o atacante foi sancionado com apenas uma partida de suspensão.

Caso o atleta fosse punido com quatro partidas de suspensão, o jogador não estaria apto a defender o Real Madrid contra o Barcelona, pela final da Copa do Rei. No entanto, o atleta ficará fora apenas do confronto com o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol.

- Absolutamente absurdo. Uma entrada violenta, que poderia ter lesionado o rival e de forma desproporcional. Se fosse um jogador nosso, que não faz por ser limpo... Isso só reforça nossa crença de que temos que fazer muito melhor para não depender dessas coisas. É um péssimo exemplo para o futebol. Isso não se pode permitir e uma partida de suspensão é uma vergonha - disse Yuste em entrevista à "Rac 1".

Classificado às semifinais da Champions League, o Barcelona tem dois jogos por fazer na La Liga antes de encarar o Real Madrid na final da Copa do Rei, no dia 26 de abril. O clube catalão sonha com a conquista do triplete, uma vez que também lidera o Campeonato Espanhol.

Mbappé é expulso no jogo entre Alavés e Real Madrid, pela La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Barcelona busca novo título sobre o Real Madrid

Na temporada, o Barcelona busca um novo título sobre o Real Madrid após ter conquistado a Supercopa da Espanha, em janeiro. Além disso, os culés buscam superar os rivais no Campeonato Espanhol, o que pode fazer com que os merengues percam três competições de forma direta.