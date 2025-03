Talismã, Mateus Lusuardi marca de novo e encerra jejum do Frosinone na Itália

Três rodadas após marcar o gol que deu o empate com o Catanzaro, um dos destaques da Série B italiana, o jovem zagueiro Mateus Lusuardi está se tornando uma espécie de talismã do Frosinone. Neste sábado (01), pela 28ª rodada, o brasileiro mais uma vez aproveitou sua presença de área e marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Mantova, num confronto direto contra o rebaixamento. De quebra, o gol vai ajudar a equipe a resgatar a confiança, uma vez que sofria um jejum de oito partidas na competição.

continua após a publicidade

➡️ Jornal de Barcelona define venda de Vitor Roque como ‘bênção financeira’

- São por dias como o de hoje que a gente trabalha. É uma alegria enorme fazer gol, mas não é sobre isso apenas. A gente precisava vencer, já eram três empates seguidos, oito jogos sem vitória, e isso vinha nos complicando. Mas jamais vamos desistir. Temos muito trabalho pela frente, e espero que essa vitória devolva a confiança ao grupo - revelou o zagueiro de 21 anos, que faz sua segunda temporada na Itália.

Com o resultado, o Frosinone pula para a 18ª posição, mas ainda segue na zona do rebaixamento. A vitória, porém, cola o time no próprio Mantova e na Sampdoria, que com 29, têm apenas dois pontos a mais que a equipe do zagueiro brasileiro.

continua após a publicidade

Mateus Lusuardi foi especulado pelo Palmeiras na última janela de transferências, mas nunca atuou como profissional no Brasil. Ele fez quase toda sua base no Grêmio, até chegar ao Criciúma, onde obteve destaque no Sub-20 e já foi negociado com o futebol italiano.

No Frosinone, ele teve estreia mágica antes da sequência conquistada na atual temporada. Em dezembro de 2023, ele foi a surpresa do time que eliminou o Napoli da Copa da Itália com uma sonora goleada por 4 a 0 em pleno Estádio Diego Armando Maradona.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional