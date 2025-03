A transferência de Vitor Roque para o Palmeiras mudou a planejamento de elenco do Barcelona. A venda do brasileiro por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões na cotação atual) possibilitou a diminuição da folha salarial do clube. Nesse sentido, a entidade consegue registrar novos contratos em descumprir as regras de limite de custos da La Liga., como na renovação de Lamine Yamal.

Vitor Roque chegou ao Barcelona em meados de 2023, em transferência que poderia chegar até 74 milhões de euros. Segundo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o clube ainda precisava pagar 23,5 milhões de euros do valor fixo ao Athletico-PR. Com a venda do jovem ao Palmeiras, o Barça não pagará nada ao clube paranaense em variáveis.

Com o saldo positivo, o dinheiro da negociação permite ao Barcelona inscrever novo contrato com o zagueiro Iñigo Martínez, além de Yamal. O vínculo do defensor vai até o final desta temporada, enquanto o do atacante termina em 30 de junho de 2026.

Em janeiro de 2025, Yamal afirmou querer ficar no Barcelona por muito tempo, em entrevista à CNN Sports Dubai. A última renovação dele com o clube foi feita em outubro de 2023, com cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,19 bilhões). Conforme o jornal "Marca", da Espanha, a equipe catalã prepara um "supercontrato", a fim de de prolongar o vínculo até 2030.

- O Barça é o clube da minha vida, espero renovar e ficar o máximo possível. Quero jogar na Liga e no Barça. Sim, vou renovar meu contrato - disse Yamal

Situação financeira do Barcelona

O Barcelona vive crise financeira e acumula dívidas em cerca de 2,5 bilhões de euros (cerca de R$ 15,217 bilhões na cotação atual). A situação faz com que o clube esteja autorizado a gastar com seu futebol pouco mais da metade do que é permitido para o Real Madrid, por exemplo.

O rombo nos cofres do Barça tem gerado dificuldades para contratações de atletas. Em janeiro, a Federação de Futebol Espanhol (RFEF) e La Liga rejeitaram o pedido blaugrana para regularizar o meia Dani Olmo. As entidades afirmavam que o clube não atendia às exigências financeiras para manter o atleta registrado. Pouco depois, os Culés conseguiram a liberação do meia na Justiça.

Venda de Vitor Roque ao Palmeiras

O Palmeiras adquiriu Vitor Roque do Barcelona por 80% dos direitos econômicos, além de 5 milhões de euros em variáveis previstas no acordo. Após acerto entre Barça e Betis, a transferência do "Tigrinho" havia sido travada pela La Liga. A associação alegou que o jogador precisaria ser devolvido ao time catalão, impedindo, assim, a finalização do negócio. Contudo, os Culés receberam o aval da Fifa para seguir com a venda ao Verdão.

