Liverpool segue em crise, e brasileiros brilham no Chelsea; resultados da Copa da Liga Inglesa
Andrey Santos e Estêvão marcaram na vitória 'maluca' do Chelsea
Cinco partidas encerraram as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (29). Com diversas equipes da Premier League em campo, o destaque da rodada foi a classificação, em Anfield, do Crystal Palace, que superou Liverpool e aumentou a crise do rival na temporada. Também como visitante, o Chelsea contou com o brilho de Andrey Santos e Estêvão para eliminar o Wolves.
Resultados da Copa da Liga Inglesa
Liverpool 0x3 Crystal Palace
No Anfield, o Liverpool foi eliminado da Copa da Liga Inglesa ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Crystal Palace. Com dois gols de Ismaïla Sarr, no final da primeira etapa, e de Yéremy Pino, já na reta final de jogo, os atuais campeões da FA Cup seguem vivos em busca de mais uma copa nacional. Em campo, os Reds foram com time reserva, com o banco de reservas repleto de jovens da base, mas que não conseguiram evitar a queda na competição.
Com a derrota e a eliminação, o Liverpool segue em má fase e aumenta a crise na temporada. Nos últimos jogos, a equipe treinada por Arne Slot amarga seis derrotas em sete jogos, sendo quatro na Premier League, um na Champions League e agora na Copa da Liga.
Wolves 3x4 Chelsea
Em jogo maluco de sete gols, o Chelsea derrotou o Wolves por 4 a 3, no Molineux Stadium. No primeiro tempo, os Blues dominaram e abriram 3 a 0, com gols de Andrey Santos, Tyrique George e Estêvão, sendo o último um golaço de cavadinha do camisa 41. Porém, na segunda etapa, a equipe treinada por Vítor Pereira reagiu e diminuiu para 3 a 2 e ainda contou com a expulsão do atacante Liam Delap, que deixou os londrinos com um a menos.
Mesmo com 10, o Chelsea marcou o quarto, com golaço de Jamie Gittens, mas o Wolves respondeu na sequência e teve cinco minutos para buscar o empate heroico, mas não conseguiu. Com o resultado, os Blues seguem na competição que não vencem desde 2015, com José Mourinho no comando da equipe.
Newcastle 2x0 Tottenham
Atual campeão da competição, o Newcastle superou o Tottenham por 2 a 0 e segue vivo na busca pelo bicampeonato. No St. James Park, os Magpies aproveitaram a força da torcida e venceram com gols de Fabian Schär e Nick Woltemade. Com três brasileiros no duelo, apenas Richarlison, dos Spurs, foi o titular, já que Bruno Guimarães e Joelinton, do time da casa, entraram no segundo tempo.
Outros resultados
Terça-feira (28)
- Grimsby Town 0x5 Brentford
- Wycombe 1 (4)x(5) 1 Fulham
- Wrexham 1x2 Cardiff City
Quarta-feira (29)
- Swansea City 1x3 Manchester City
- Arsenal 2x0 Brighton
