Com duelo londrino, veja o sorteio da Copa da Liga Inglesa

A Football League realizou, nesta quarta-feira (29), o sorteio das quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Com três clubes do "Big Six" e o atual campeão, as bolinhas casaram grandes duelos para a fase da competição, com direito a três jogos entre times da Premier League. Todas as partidas serão realizadas entre os dias 16 e 17 de dezembro.

Sorteio da Copa da Liga Inglesa - Quartas de final

Arsenal x Crystal Palace - Emirates Stadium

Cardiff City x Chelsea - Cardiff City Stadium

Manchester City x Brentford - Etihad Stadium

Newcastle United x Fulham - St. James Park

O duelo que mais chama a atenção é entre Arsenal e Crystal Palace, que coloca frente a frente o líder da Premier League contra o atual campeão da Copa e da Supercopa da Inglaterra. Além disso, será mais um reencontro de Eberichi Eze com o Crystal Palace, equipe em que o meia do Arsenal despontou nas últimas temporadas. A partida será realizada no Emirates Stadium, casa dos Gunners, no dia 16 de dezembro, às 17h.

Outro jogo de destaque é entre Newcastle e Fulham, com os Magpies em busca de conquistar o bicampeonato da competição. No duelo, quatro brasileiros — Bruno Guimarães, Joelinton (Newcastle), Kevin e Rodrigo Muniz (Fulham) — irão se enfrentar pela vaga na semifinal.

Elenco do Newcastle campeão da Copa da Liga, na Inglaterra. (Foto: Reprodução/X/@NUFC)

Resultados da Copa da Liga Inglesa - Oitavas de final

Terça-feira (28)

Grimsby Town 0x5 Brentford

Wycombe 1 (4)x(5) 1 Fulham

Wrexham 1x2 Cardiff City

Quarta-feira (29)

Liverpool 0x3 Crystal Palace Wolves 3x4 Chelsea Newcastle 2x0 Tottenham Arsenal 2x0 Brighton Swansea City 1x3 Manchester City

