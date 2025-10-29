Com duelo londrino, veja o sorteio da Copa da Liga Inglesa
Eberichi Eze irá reencontrar o Crystal Palace na competição
- Matéria
- Mais Notícias
A Football League realizou, nesta quarta-feira (29), o sorteio das quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Com três clubes do "Big Six" e o atual campeão, as bolinhas casaram grandes duelos para a fase da competição, com direito a três jogos entre times da Premier League. Todas as partidas serão realizadas entre os dias 16 e 17 de dezembro.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Liverpool segue em crise, e brasileiros brilham no Chelsea; resultados da Copa da Liga Inglesa
Futebol Internacional29/10/2025
- Fora de Campo
Europeus enlouquecem com atuação de cria do Vasco na Inglaterra: ‘É o futuro’
Fora de Campo29/10/2025
- Fora de Campo
Gol de Estêvão pelo Chelsea choca o mundo: ‘Categoria absurda’
Fora de Campo29/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Sorteio da Copa da Liga Inglesa - Quartas de final
- Arsenal x Crystal Palace - Emirates Stadium
- Cardiff City x Chelsea - Cardiff City Stadium
- Manchester City x Brentford - Etihad Stadium
- Newcastle United x Fulham - St. James Park
O duelo que mais chama a atenção é entre Arsenal e Crystal Palace, que coloca frente a frente o líder da Premier League contra o atual campeão da Copa e da Supercopa da Inglaterra. Além disso, será mais um reencontro de Eberichi Eze com o Crystal Palace, equipe em que o meia do Arsenal despontou nas últimas temporadas. A partida será realizada no Emirates Stadium, casa dos Gunners, no dia 16 de dezembro, às 17h.
Outro jogo de destaque é entre Newcastle e Fulham, com os Magpies em busca de conquistar o bicampeonato da competição. No duelo, quatro brasileiros — Bruno Guimarães, Joelinton (Newcastle), Kevin e Rodrigo Muniz (Fulham) — irão se enfrentar pela vaga na semifinal.
Resultados da Copa da Liga Inglesa - Oitavas de final
Terça-feira (28)
- Grimsby Town 0x5 Brentford
- Wycombe 1 (4)x(5) 1 Fulham
- Wrexham 1x2 Cardiff City
Quarta-feira (29)
- Liverpool 0x3 Crystal Palace
- Wolves 3x4 Chelsea
- Newcastle 2x0 Tottenham
- Arsenal 2x0 Brighton
- Swansea City 1x3 Manchester City
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias