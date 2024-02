Um dos fundadores da A22, empresa que conduz o torneio, Anas Laghrari disse que a liga conduz tratativas com 50 clubes, já contando com resposta positiva de 20. No decorrer de 2023, todos os times ingleses que haviam topado a ideia inicialmente foram ameaçados pela Premier League e abandonaram o projeto; o Atlético de Madrid é outro que se recusa a ingressar na competição.