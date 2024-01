Alternativa ao monopólio de UEFA e FIFA no futebol do Velho Continente, a Superliga Europeia está a poucos passos de se tornar realidade. Ao menos é o que diz Anas Laghrari, cofundador da A22, empresa de desenvolvimento esportivo que conduz o projeto do torneio. Em entrevista ao jornal francês Ouest-France, o executivo afirmou que, desde o dia 21 de dezembro, a liga conduz tratativas com 50 equipes e já conta com o 'sim' de 20 delas.