Apesar do desejo de Matheuzinho de ir ao Corinthians, o Flamengo não venderá o jogador ao clube paulista, pelo menos se o modelo de pagamento não for alterado. O Rubro-Negro tem duas proposta de mesmo valor na mesa, uma do Timão e outra do Botafogo. No entanto, o Glorioso tem a preferência do rival. As informações são do portal "ge".