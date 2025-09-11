O Real Salt Lake anunciou a renovação de contrato do goleiro e capitão Rafael Cabral até a temporada 2027 da Major League Soccer (MLS), com opção para 2028. O brasileiro de 35 anos, apelidado de “Homem de Ferro” de 2025, jogou todos os minutos da atual temporada em três competições e se consolidou como referência técnica e de liderança no vestiário.

— Renovar com o RSL é uma grande felicidade para mim e para minha família. Estou aqui para ajudar, e parte da liderança é ser um bom ouvinte. Sou honesto, falo de coração, compartilho o que sinto e só tento ser eu mesmo. Quero apoiar meus companheiros e ajudar o Pablo (Mastroeni) a tornar o trabalho dele mais fácil — destacou Cabral.

Com oito jogos sem sofrer gols nesta temporada e atuações decisivas em disputas de pênaltis, o ex-Cruzeiro e Grêmio soma 375 partidas na carreira. Em Utah, conquistou rapidamente a confiança da equipe e da torcida com sua regularidade e experiência internacional.

— Rafa trouxe não apenas segurança e alto nível técnico ao nosso gol, mas também liderança exemplar dentro e fora de campo. Sua capacidade de organizar a defesa, brilhar em momentos decisivos e inspirar os jovens jogadores tem sido fundamental para o clube — afirmou Kurt Schmid, Chief Soccer Officer do RSL.

O Real Salt Lake volta a campo neste sábado contra o Sporting Kansas City, no America First Field, em duelo direto pela tabela da Conferência Oeste da MLS.

Rafael Cabral é destaque do Real Salt Lake (Foto: Divulgação/Real Salt Lake)

Carreira de Rafael Cabral

Formado nas categorias de base do Santos, disputou a Copa São Paulo de 2009 pelo clube, Rafael Cabral viveu um período delicado logo no início da carreira. Em 2009, o goleiro quebrou a sua perna direita em um treino, em uma dividida com o zagueiro Domingos, e ficou afastado dos gramados por quatro meses em recuperação da fratura na perna.

A primeira partida pelo Santos aconteceu no exterior, contra o New York Red Bulls nos Estados Unidos. Sua estreia como titular ocorreu em 2010, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Após boa passagem pelo Peixe, o goleiro foi contratado pelo Napoli, em 2013.

Contra o Swansea, Rafael acabou rompendo os ligamentos do joelho, ficando fora por seis meses, o que acabou o deixando de fora da temporada. O time foi campeão da Copa Itália. A temporada seguinte, ele começou como titular e foi campeão da Supercopa da Itália.

No entanto, não jogou bem, cometeu algumas falhas, e o treinador Rafa Benítez o tirou do time. Após o final da temporada 2017/18, Rafael Cabral anunciou a saída do Napoli, após 5 anos e sem espaço no time. Em 2018, foi anunciado pelo Sampdoria. Depois de uma temporada, fechou sua contratação para o Reading, da 2ª divisão da Inglaterra.

Em janeiro de 2022, acertou sua rescisão de contrato com o time inglês para ser o novo goleiro do Cruzeiro, a pedido de Ronaldo Nazário, sócio-proprietário do clube. Rafael Cabral firmou contrato com o clube mineiro até 2024.

O goleiro se despediu da equipe Celeste após o fim do Campeonato Mineiro de 2024. Ele vestiu a camisa do Cruzeiro em 120 partidas. Na sequência, Rafael Cabral foi envolvido em uma troca entre Grêmio e o time mineiro. Ele ia defender o Tricolor, enquanto o clube de Minas receberia Gabriel Grando.

Em dezembro de 2024, depois do fim do contrato de empréstimo, Cruzeiro e Rafael Cabral chegaram a um acordo pela rescisão do contrato que iria até 31 de dezembro de 2025. O goleiro, que estava emprestado ao Grêmio, não seria aproveitado na Toca da Raposa em seu retorno. Livre no mercado, Rafael Cabral firmou vínculo com o Real Salt Lake, equipe da MLS, por três temporadas.

