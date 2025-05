Falta pouco para a bola rolar na grande decisão da Champions League. No dia 31 de maio, a partir das 14h, o SBT já entra em campo com sua equipe de esportes, direto de Munique, para o jogão entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Mas os fãs de futebol já entram no clima neste domingo (25), no SBT Sports, com uma série de reportagens especiais sobre a final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Apresentado por Renata Saporito, o programa traz uma matéria que mostra como dois dos protagonistas da decisão foram revelados no Corinthians: Marquinhos, do PSG, e Carlos Augusto, da Inter. A reportagem resgata as origens dos finalistas com direito a um bate-papo com o defensor do time francês e com Dyego Coelho, atual técnico do São Bento, que comandou o lateral da equipe italiana na base do Timão.

Capitão do PSG, Marquinhos fala sobre o reencontro com Carlos Augusto na final e relembra com carinho sua relação com Regiane, pedagoga do Corinthians. O zagueiro defendeu o clube entre 2011 e 2012, ano em que conquistou a Libertadores.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz por ter mais um corintiano disputando mais uma final contra mim. Isso mostra a força da base do Corinthians e que o clube pode apostar com todas as forças nela, porque muitos frutos ainda vão colher de lá. Quem está lá é muito bom - afirma.

➡️Quais uniformes PSG e Inter de Milão vão usar na final da Champions League?

— A Regiane foi uma mãezona para mim na base do Corinthians. Ela me ajudou muito com relação à escola, a organizar a minha vida, o que eu tinha que fazer... Morar no CT me permitiu deixar de lado toda a questão do transporte, descansar melhor e ter mais tempo para treinar - acrescenta.

continua após a publicidade

Marquinhos foi revelado no Corinthians Daniel (Foto: Augusto Jr./Corinthians)

Carlos Augusto surgiu anos depois. Antes de estrear como profissional, em 2018, passou pelas mãos de Coelho, que relembra o talento e a trajetória do lateral.

— Estava conversando com um grande profissional que sempre trabalhou comigo, o Anselmo, que era preparador físico na época. Falamos muito sobre o profissionalismo do Carlos. Desde o Sub-20 até chegar ao profissional, ele sempre foi muito dedicado. Era um menino que quase foi mandado embora do clube. Em uma reunião da diretoria, eu falei: ‘Vou dar um jeito de ele jogar em algum lugar’. Ele atuava no meio, na frente, mas nunca na posição em que está hoje - relata.

➡️Uefa define árbitro para a final da Champions League

— Temos um grupo com a comissão técnica antiga que trabalhou no Corinthians, e sempre falamos sobre o quanto o Carlão merece estar onde está. O quanto ele é trabalhador, sempre fez tudo da maneira correta, com a família orientando bem. É um exemplo. Ele nunca foi destaque, nunca chamou tanta atenção, mas estava sempre ali, fazendo o trabalho da maneira certa. Um monte de gente do grupo comentou como estamos felizes e orgulhosos de ver um jogador que conseguimos ajudar, de certa forma, jogando uma final de Champions League... Desejo toda a sorte do mundo para ele, porque sei da competência, do caráter e do profissionalismo que ele tem - completa.