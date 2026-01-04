Brasileiro marca hat-trick em goleada do Brentford na Premier League

Vice-artilheiro da Premier League, o brasileiro Igor Thiago comandou a vitória do Brentford por 4 a 2 sobre o Everton, neste domingo (4), pela 20ª rodada. O camisa 9 marcou três gols e se aproximou de Erling Haaland, do Manchester City, na artilharia da competição. Com o resultado, a equipe visitante chegou à sétima colocação da competição, enquanto os Toffees permanece em 12º lugar.

O placar foi aberto aos 11 minutos do primeiro tempo, após erro do Everton na saída de bola. Janelt recuperou a posse e cruzou para Igor Thiago finalizar e colocar o Brentford em vantagem. O time visitante manteve o controle das ações até o intervalo, sustentando o 1 a 0 construído ainda na etapa inicial.

Logo no início do segundo tempo, o Brentford ampliou. Aos quatro minutos, Collins marcou de cabeça após jogada aérea. Dois minutos depois, Schade recebeu na área, fez a proteção da bola e deixou com Igor Thiago, que finalizou para anotar o seu segundo gol e o terceiro da equipe na partida.

O Everton reagiu aos 20 minutos, quando Grealish cruzou na área e Beto cabeceou para diminuir a diferença. A resposta do Brentford veio aos 42, com Igor Thiago avançando desde o meio de campo e finalizando por cima do goleiro Pickford para completar o hat-trick. Já aos 45 minutos, Grealish voltou a cruzar na área e Barry marcou de cabeça, fechando o placar em 4 a 2.

Igor Thiago foi o melhor jogador do mês de novembro na Premier League

O brasileiro Igor Thiago marca duas vezes contra o Manchester United e é o destaque da sexta rodada da Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

Igor Thiago foi eleito o melhor jogador do mês de novembro do Campeonato Inglês, onde marcou cinco gols em quatro jogos no período e é o atual vice-artilheiro do campeonato, atrás apenas de Haaland. Ele concorreu pelo prêmio contra astros dos principais clubes ingleses, como Bruno Fernandes, do Manchester United, Declan Rice, do Arsenal, Reece James, do Chelsea, e Jérémy Doku, do City.

Mas, pelo voto popular, o atacante brasileiro levou a melhor e recebeu o prêmio pela primeira vez desde a chegada na Premier League. Na temporada, o centroavante soma 15 gols, sendo 14 na liga. Igor Thiago é o principal jogador do Brentford, que passou por reformulação após perder jogadores como Bryan Mbeumo e o treinador Thomas Frank, que foram para o Manchester United e Tottenham, respectivamente.

