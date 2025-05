Fim do conto de fadas. O Stuttgart não teve pena do Arminia Bielefeld e venceu por 4 a 2 no Olímpico de Berlim para conquistar a Copa da Alemanha pela quarta vez em sua história. Em quatro erros do adversário, Woltemade, Millot (2) e Undav castigaram o gol azul e garantiram o título ao clube do sudoeste alemão; no fim, Kania e Vagnoman (contra) ainda reativaram as esperanças, mas sem sucesso.

O Arminia, que disputou a terceira divisão na atual temporada - e foi promovido à Bundesliga.2 -, havia eliminado quatro clubes da elite do país, incluindo o poderoso Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Porém, em uma final ruim, a equipe perdeu a chance de disputar a Europa League. O Stuttgart, por sua vez, já havia disputado a Champions League em 2024/25. Porém, terminou a Bundesliga em nono, e garantiu uma vaga no segundo escalão continental para a próxima temporada através do título da DFB Pokal. O time é comandado por Sebastian Hoeness, filho de Dieter e irmão de Uli, ídolos do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha.

👀 COMO FOI O JOGO?

Reza a lenda que, em finais, não se pode perder chances claras. Já no começo, o Arminia ignorou o ditado e viu o grito de gol travar nas cordas vocais: aos 11', em jogada rápida, Grodowski encontrou o espaço e cruzou rasteiro na área. Oppie não pegou em cheio, e Bazee, livre na pequena área, tentou tirar de Nübel, mas acertou o travessão. Três minutos depois, o Stuttgart respondeu: em bola espirrada na intermediária, Stiller achou um grande passe de primeira para Woltemade, que saiu cara a cara com Nübel e bateu cruzado. O goleiro até tocou na bola, mas não evitou o gol que abriu os caminhos em Berlim.

O placar foi ampliado aos 22 minutos. Em corte de escanteio para o Arminia, Wörl e Schreck, como últimos homens, bateram cabeça no rebote, e Millot ligou Undav no de maneira inteligente, clareando o campo. O atacante carregou em velocidade pelo espaço vazio, mas foi solidário e devolveu o presente para o central francês, que completou para o gol vazio. Cinco minutos depois, em tiro de meta, Grosser tentou sair driblando, perdeu a bola no meio de campo, e Stiller achou grande toque para Undav, que bateu cruzado. Três erros, três gols.

No segundo tempo, veio o golpe de misericórdia. Millot conseguiu cortar a trajetória do passe de Oppie, arrancou para a área e, desta vez, preferiu finalizar. O chute saiu com muita curva, e entrou rente ao poste direito, sem chances para Kersken. Na comemoração, o camisa 8 tirou a camisa e correu em direção aos torcedores presentes no Olímpico para fazer a capital alemã rugir.

Aos 37', o Bielefeld despertou. Kania, que saiu do banco, aproveitou cruzamento rasteiro de Lannert e completou para as redes na entrada da pequena área. Três minutos depois, em bola aérea, Josha Vagnoman cabeceou contra o próprio patrimônio e ajudou o clube da terceira divisão, que ensaiou uma pressão, mas não conseguiu reverter a situação negativa. Nübel apareceu para fazer um milagre nos acréscimos, e de vez, garantiu ao Stuttgart a DFB Pokal pela quarta vez na história do clube, a primeira em 28 anos.

Jogadores do Stuttgart comemoram gol de Woltemade sobre o Arminia Bielefeld, na final da Copa da Alemanha (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Arminia Bielefeld 2x4 Stuttgart

Final - Copa da Alemanha

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Berlim (ALE)

🥅 Gols: Nick Woltemade (STU - 15' 1T); Enzo Millot (STU - 22' 1T e 21' 2T); Deniz Undav (STU - 27' 1T); Julian Kania (ABF - 37' 2T); Josha Vagnoman (ABF - contra - 40' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Noah Sarenren Bazee, Leon Schneider e Joel Felix (ABF); Deniz Undav e Enzo Millot (STU)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔵⚪ Arminia Bielefeld (Técnico: Michél Kniat)

Jonas Kersken; Felix Hagmann (Chris Lannert), Leon Schneider, Maximilian Grosser e Louis Oppie; Stefano Russo; Noah Sarenren Bazee (Joel Felix), Sam Schreck (Isaiah Young), Mael Corboz e Marius Wörl (Lukas Kunze); Joel Grodowski (Julian Kania)



🔴⚪ Stuttgart (Técnico: Sebastian Hoeness)

Alexander Nübel; Luca Jaquez, Jeff Chabôt (Finn Jeltsch) e Josha Vagnoman; Chris Führich (Ramon Hendriks), Atakan Karazor, Angelo Stiller (Niko Nartey) e Max Mittelstädt; Enzo Millot (Ermedin Demirovic), Deniz Undav e Nick Woltemade

