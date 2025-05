Jogador na mira do Leverkusen pode ter contratação vetada por antiga desavença

O Bayer Leverkusen pode surpreender e contratar grande nome do Manchester United para a próxima temporada. O clube alemão mira Jadon Sancho, mas contratação pode ser um problema caso Erik Ten Hag seja anunciado como novo treinador.

Segundo o jornal britânico The Independent, o Leverkusen está de olho em Sancho e pode fazer manobra para conseguir a transferência do atleta, que atualmente está emprestado para o Chelsea.

Jadon Sancho foi contratado pelo Manchester United em 2021 e emprestado para o Chelsea no fim de 2024, com venda previamente já acertada pelo clube. Entretanto, sem interesse em manter o atleta, o Mail Sport noticiou que o time de Enzo Maresca pode pagar uma multa de cinco milhões de euros para impedir a transação.

A volta do jogador inglês para o United é improvável. O clube se encontra sob pressão financeira após a derrota na final da Europa League, o que deve gerar a venda do jogador.

Com isso, o Leverkusen se torna um grande nome para Sancho chamar de casa, mas o anúncio de Erik Ten Hag como novo técnico pode acabar com o negócio.

O Bayer Leverkusen está próximo de contratar o holandês como novo treinador. Informações do jornalista Fabrizio Romano indicam que as negociações estão avançadas e há otimismo para que um acordo seja encontrado entre ambas as partes.

Ten Hag, porém, já teve desentendimentos com Sancho, em 2023, durante tempo no Manchester United. Com a contratação do comandante, a transferência de Sancho pode ser vista como um problema.

Relembre a briga entre Jadon Sancho e Erik ten Hag, alvos do Leverkusen

Erick Ten Hag pode ser um empecilho para contratação de Sancho pelo Leverkusen. (Foto: OLI SCARFF / AFP)

Após derrota para o Arsenal, no dia 3 de setembro de 2023, o Manchester United entrou em uma crise interna. Depois da partida, válida pela 4ª rodada da Premier League 2023/24, o técnico Erik ten Hag foi questionado sobre a ausência de Jadon Sancho da lista de relacionados para o jogo. O treinador holandês justificou alegando que o atacante não vinha treinando bem.

Sancho se enfureceu com a fala de Ten Hag e se manifestou em suas redes sociais. O jogador de 25 anos alegou que as declarações do treinador são "falsas" e que tem sido usado como "bode expiatório" no Manchester United. Apesar da forte manifestação, o técnico optou por não retrucar o ex-Borussia Dortmund, que pode ser punido pelo clube por expor a situação.

- Por favor, não acreditem em tudo o que vocês leem! Eu treinei muito bem durante a semana. Acredito que existem outros motivos, mas não vou entrar nesse tema. Eu venho sendo o bode expiatório há muito tempo, e isso não é justo. Tudo o que eu quero é jogar futebol com um sorriso no rosto e contribuir com o meu time. Respeito todas as decisões da comissão técnica, jogo ao lado de atletas fantásticos e sou muito grato, por isso sei que todas as semanas tenho um desafio. Vou lutar por este clube até o fim - declarou Jadon Sancho, em publicação.

Sancho foi afastado, em decisão tomada pelo treinador e aprovada pelo clube, e só retornaria aos planos de Ten Hag se pedisse desculpas publicamente, algo que foi negado pelo jogador. Com a passagem dos dias e a estagnação da situação, o atleta foi banido das instalações profissionais dos mancunianos, tendo que realizar refeições e utilizar a academia das equipes de base.=