Ex-clubes de Neymar estão de olho em astro do Manchester United

O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, está na mira de grandes clubes. Além da proposta exorbitante do Al- Hilal para que o português seja o novo grande nome depois de Neymar, Fernandes está supostamente na mira do Paris Saint-Germain.

Segundo o jornal britânico Independent, o jogador português Bruno Fernandes despertou interesse em grandes clubes europeus, entre eles o PSG, antigo clube de Neymar.

Mesmo com interesse do francês, o atleta de 30 anos ainda tem uma proposta milionária do Al-Hilal, casa de Neymar antes do Santos, para responder.

➡️Bruno Fernandes abre portas para possível saída do United

Internamente, o Manchester United não pretendem se desfazer do meia português, que é o principal astro da equipe. No entanto, o clube se encontra sob pressão financeira após a derrota na final da Europa League. Os diabos vermelhos não disputarão nenhuma competição europeia na próxima temporada.

Um cenário onde o Manchester United não tem Bruno Fernandes no elenco parece cada vez mais próximo da realidade.

Bruno Fernandes está na mira do PSG e Al-Hilal. (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Em entrevista após derrota na Liga da Europa, Fernandes falou sobre a possível saída.

- Eu estarei no clube até me disserem que é hora de eu ir embora. Se o clube achar que é hora de separar os caminhos porque eles querem fazer dinheiro com uma venda ou algo do tipo, será o que será. O futebol, às vezes, é assim mesmo - afirmou o atleta.

Além do time francês, o Bayern de Munique também tem interesse no meia-campista.

Bruno Fernandes recebe proposta milionária de clube árabe

O Al-Hilal quer a contratação de Bruno Fernandes e ofereceu um contrato de três anos com um salário na faixa R$ 500 milhões por temporada, incluindo bônus. O clube saudita está disposto a pagar cerca de 100 milhões de libras (R$ 768 milhões) ao Manchester United pela liberação de Bruno Fernandes.

Com a saída de Neymar no início do ano, o Al-Hilal busca a contratação de um grande nome para representar o clube no Mundial de Clubes. Caso Bruno Fernandes não aceite, o clube irá buscar outro atleta de impacto para a competição.