O título do Stuttgart na Copa da Alemanha não é por acaso. O time comandado por Sebastian Hoeness vem de resultados positivos há certo tempo, e bateu no ápice do trabalho ao findar um jejum de 18 anos sem uma conquista grande no futebol local, com a vitória sobre o Arminia Bielefeld por 4 a 2 na decisão.

Porém, não é de se imaginar que o clube construa dinastias ou bata de frente com os gigantes do país, como Bayern, Borussia Dortmund ou Bayer Leverkusen. O elenco atual, que já havia se qualificado à Champions de 2024/25, deve ser derretido na janela de transferências do verão europeu.

O trem de saídas já havia sido aberto antes da temporada atual, com as saídas de Hiroki Ito, Waldemar Anton e o artilheiro Guirassy. Curiosamente, os três foram para clubes da própria Alemanha: o japonês se dirigiu ao Bayern, enquanto os outros dois fecharam com o Dortmund.

O dinheiro adquirido com as vendas foi suficiente para novas chegadas positivas. Deniz Undav foi a compra mais cara do clube no verão, custando 25 milhões de euros (quase R$ 150 milhões na cotação da época). Demirovic também foi um reforço no setor ofensivo que levou a diretoria a desembolsar nove dígitos de reais.

⚽ Quais jogadores podem sair do Stuttgart após o título da Copa da Alemanha?

O bom desempenho na atual jornada, impulsionado pelo título da DFB Pokal, ampliou os holofotes no sudoeste alemão. Angelo Stiller, de 24 anos, é a bola da vez para o Real Madrid. Apelidado de "novo Kroos", o meio-campista pode receber aproximações do clube espanhol nas próximas semanas, e sair rumo a Valdebebas.

Woltemade, adquirido sem custos junto ao Werder Bremen, é outro nome a se observar no mercado. O centroavante anotou 17 gols na temporada, foi convocado para defender a Alemanha na Data Fifa de junho, e seus 1,98 já despertaram o interesse do Bayern.

Woltemade, do Stuttgart, comemora gol sobre o Arminia Bielefeld, na final da Copa da Alemanha (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

Enzo Millot, o autor de dois dos quatro gols da decisão, esteve apontado a uma transferência ao PSG já no inverno, e também chama a atenção pela qualidade na armação do time. Hoeness, após a euforia da conquista, já deve se preparar para defender seus atletas da sedução dos grandes centros do Velho Continente.

A tendência de vendas vividas no verão de 2024 pode se repetir, o que complicaria o Stuttgart no sonho de voos mais altos. A equipe, com o título na competição de mata-mata, ganhou uma vaga automática na Europa League, e entra como uma das mais cotadas ao título continental.

