O zagueiro John Stones, do Manchester City, revelou que considerou se aposentar do futebol na temporada passada devido a lesões persisentes. O defensor de 31 anos sofreu com um histórico de contusões entre novembro de 2024 e maio de 2025 e realizou apenas 24 jogos em meio a diferentes problemas no pé e na coxa.

Stones foi desfalque das últimas convocações da seleção da Inglaterra por conta dessas lesões, mas retornou à lista para a Data Fifa de outubro. A mais grave delas ocorreu em fevereiro, quando teve um problema na coxa e ficou mais de três meses parado. O zagueiro do City disse que o tempo fora dos gramados o levou a desanimar, uma vez que não encontrava razão para os problemas físicos diante de uma vida regrada.

— A temporada passada foi difícil para mim, a ponto de eu pensar em parar (de jogar futebol). Eu não queria fazer isso. Eu estava farto de ser tão profissional e tentar fazer tudo certo ao meu alcance, para depois continuar a me lesionar e não ter respostas. Foi um lugar muito difícil de se estar. Espero não voltar para aquele lugar — refletiu Stones, que completou:

— Chega um ponto em que você não sabe por que isso acontece e é ainda mais difícil quando você se esforça tanto para estar disponível e jogar. Quando a hora chega e algo acontece, seria mais fácil dizer "Eu não fiz X, Y e Z, é por isso". Mas quando você faz tudo, é mentalmente desafiador. Espero não voltar a esse lugar.

John Stones em ação no duelo entre Manchester City e Inter de Milão (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O inglês se recuperou e chegou a ser relacionado para duelos pelo Mundial de Clubes, mas só voltou a atuar na atual temporada. Até o momento, Stones defendeu o Manchester City em seis jogos, sendo titular em cinco deles.

Stones volta ao Manchester City e convocações da Inglaterra

Por conta do retorno aos gramados e os minutos pelo City, o técnico Thomas Tuchel voltou a convocar Stones para a Inglaterra. O zagueiro não apresentava condições físicas para compor o plantel da equipe desde outubro de 2024. A seleção tenta garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 nos duelos contra País de Gales, nesta quinta-feira (9), e Letônia, na próxima terça (14).

