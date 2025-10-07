O que já pareceu um problema quase insolúvel, ilustrado com a saída de Messi, pode estar dando uma volta de 180º. O Barcelona anunciou resultados financeiros positivos e um orçamento que supera € 1 bilhão para a temporada recém-iniciada. Na verdade, exatos € 1.075 bilhão (na conversão atual, R$ 6.695 bilhões). A crise financeira, pelo visto, está dando adeus ao clube espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O Barcelona publicou um resumo da situação financeira após informar ter disponibilizado aos sócios os detalhes da última temporada. Uma assembleia geral ordinária está marcada para o próximo dia 19. A volta da equipe ao estádio principal é motivo de expectativa técnica e financeira. O Agora Spotify Camp Nou está em obras há mais de dois anos, mas o retorno está marcado para este mês de outubro e pode confirmar o bom momento.

Resultados positivos

No site, o texto oficial celebra o balanço positivo € 2 milhões após receitas ordinárias de € 994 milhões. Foram € 39 milhões obtidos com receitas do Estádio Olímpico Lluís Companys, onde os jogos estavam acontecendo. Outros motivos para o otimismo para o futuro do Barcelona estão na área de patrocínios. O clube entende como históricos os € 259 garantidos principalmente pelo contrato com a Nike.

continua após a publicidade

Também foram celebradas a redução da dívida para €469 milhões, €90 milhões a menos do que no exercício anterior, e o enquadramento da folha salarial. "O Barça se encontra em 54% da receita ordinária, melhorando dois pontos em relação à temporada anterior e permanecendo claramente dentro dos limites regulatórios da Uefa.", diz o documento.

Em campo

Deco, diretor esportivo do Barcelona, concedeu entrevista à "Ràdio Catalunya" e fez uma análise contundente sobre o momento da equipe. Após duas derrotas seguidas, o ex-jogador fez um alerta ao elenco e à imprensa, afirmando que apenas talento não é suficiente para formar um time vencedor.

continua após a publicidade

- Não somos tão magníficos ou tão exuberantes quanto nos descreveram na temporada passada. Somos um grande time quando trabalhamos juntos, quando estamos unidos. Mas quando deixamos de nos sacrificar pelo companheiro, isso deixa de acontecer - disse Deco.