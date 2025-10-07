Fifa detalha punição a jogador do Fortaleza por documentos falsificados

Em decisão anunciada no mês de setembro, o Comitê Disciplinar da Fifa puniu a Associação de Futebol da Malásia (FAM) e sete jogadores pela violação do código 22 do Código Disciplinar da entidade, que envolve a falsificação de documentos. Imanol Machuca, que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Vélez Sarsfield-ARG, foi um dos citados.

A Fifa detalhou, na última segunda-feira (6), o processo de investigação e as conclusões a respeito do caso. Conforme a entidade, durante o processo de naturalização, a FAM enviou certidões de nascimento indicando que os avós dos sete atletas nasceram em cidades da Malásia.

No caso de Concepción Agueda Alaniz, avó de Machuca, o registro encaminhado à Fifa traz como local de nascimento a cidade de Penang, na Malásia. No entanto, após investigação, a entidade teria descoberto que ela é de Roldán, na Argentina.

Imanol Machuca está emprestado pelo Fortaleza

Assim, o comunicado afirma que "os documentos são falsificados e que os jogadores fizeram uso desses documentos para evadir e burlar os regulamentos pertinentes da Fifa a fim de serem elegíveis para representar a equipe da Malásia".

Punições aos jogadores e à FAM

Sete jogadores estão envolvidos no caso: Imanol Machuca, Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui e Hector Alejandro Hevel Serrano.

A punição anunciada é de 12 meses de suspensão, sendo "de todas as atividades relacionadas ao futebol" e "a partir da data de notificação da decisão". Os atletas também receberam uma multa de 2.000 francos suíços (aproximadamente R$ 13,3 mil na cotação atual).

A Associação de Futebol da Malásia, por sua vez, recebeu uma multa de 350 mil francos suíços (cerca de R$ 2,3 milhões na cotação atual).

Federação diz que vai recorrer

A FAM disse, nesta terça-feira (7), que vai recorrer pelos canais legais a respeito da decisão anunciada pela Fifa.

— A FAM considera seriamente várias conclusões, particularmente as alegações de que os jogadores 'obtiveram documentos falsificados' ou tentaram deliberadamente burlar as regras de elegibilidade. A FAM enfatiza que não há evidências que sustentem essas alegações apresentadas pela Fifa - diz a publicação no site.

Próximo jogo do Fortaleza

