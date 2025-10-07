Gigante da Inglaterra ‘copia’ Real Madrid em projeto; entenda

Após a grandiosa reforma do Santiago Bernabéu – que ampliou sua capacidade, modernizou as instalações e transformou o estádio em um centro multiuso –, o Real Madrid se tornou referência mundial em infraestrutura esportiva. Inspirado nesse modelo, o Arsenal pretende seguir caminho semelhante em Londres. Segundo o jornal britânico The Telegraph, o clube planeja uma ampla reformulação do Emirates Stadium, tomando o projeto merengue como base.

A ideia dos Gunners é tornar o Emirates o maior estádio de clubes da capital inglesa, elevando sua capacidade para mais de 70 mil torcedores. O projeto vem sendo estudado há meses, e, de acordo com o Daily Mail, o clube já contratou especialistas para acelerar as etapas de planejamento. No entanto, entraves técnicos e burocráticos têm atrasado o avanço das obras.

Previsão de como ficar o Emirates Stadium, estádio do Arsenal (Foto: Daily Mail)

As intervenções se concentrariam principalmente no interior do estádio, preservando a fachada icônica que marca o Emirates desde sua inauguração em 2006. Estão previstas melhorias estruturais como rebaixamento do nível do gramado, reforma das arquibancadas, instalação de um novo teto e adição de um anel extra de assentos para ampliar a capacidade e o conforto dos torcedores

Real Madrid é inspiração do Arsenal

Em busca de um modelo eficiente, o Arsenal analisou o caso do Santiago Bernabéu, cuja reforma custou cerca de 1 bilhão de euros. O estádio madrilenho passou a comportar 83.186 espectadores – quatro mil a mais do que antes – e ganhou recursos modernos, como uma tela de 360 graus, teto retrátil e pista móvel para receber eventos de outros esportes e shows.

O impacto financeiro também chama atenção. O Real Madrid dobrou sua receita com o estádio, alcançando 248 milhões de euros anuais. O Arsenal vê nessa transformação um exemplo a seguir, visando ampliar significativamente sua renda com bilheteria, hospitalidade e eventos corporativos.

Na temporada 2023/24, o clube londrino registrou 152 milhões de euros em receitas de jogo, um aumento de 34 milhões em relação ao ano anterior. O retorno à Champions League impulsionou esse crescimento, mas os dirigentes acreditam que a reforma será crucial para consolidar o Arsenal entre as potências econômicas da Europa.

Durante as obras, os Gunners devem atuar temporariamente em outro local. Conforme o Telegraph, o Estádio de Wembley surge como a opção mais provável para receber as partidas da equipe.

