Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madrid (ESP). O confronto válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League contará com uma presença ilustre: Dani Carvajal. Afastado por lesão, o jogador de 32 anos acompanhará o técnico Carlo Ancelotti no banco de reservas do clássico.

A contusão de Carvajal aconteceu no dia 5 de outubro de 2024, na vitória merengue por 2 a 0 sobre o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. Em dividida com Yeremy Pino, o lateral tentou dar um chutão e ficou com o joelho preso entre as pernas oponentes. Ao cair no chão, gritou por conta da dor e deixou o Santiago Bernabéu chorando.

Antes mesmo da nota oficial do Real Madrid, Carvajal disse nas redes sociais que havia sofrido uma "lesão grave no ligamento cruzado" do joelho direito, o que foi confirmado pelo departamento médico da equipe ao citar "tripla ruptura". Ciente da gravidade da lesão, o clube renovou o contrato dele por mais uma temporada, até 30 de junho de 2026.

Importância de Carvajal fora de campo 🧠

Mesmo em processo de recuperação de lesão, Ancelotti afirma que não dispensa Carvajal do dia a dia do clube, visto que ele é fundamental como liderança no vestiário:

— Nós o perdemos como jogador por alguns meses, mas não como líder no vestiário, porque ele estará aqui e trabalhará conosco. Não vamos aproveitar sua força futebolística, mas sim sua cabeça — disse o italiano, na última entrevista coletiva.

Na última temporada, Carvajal foi um dos indicados à Bola de Ouro, após ano vitorioso pelo Real Madrid. O capitão merengue marcou um dos gols do título da Champions League, diante do Borussia Dortmund — Vini Jr foi o autor do segundo tento em vitória por 2 a 0.

