Sporting e Porto se enfrentam neste sábado (30), às 16h30 (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa, pela 4ª rodada do Campeonato Português 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

Mesmo com a saída do principal jogador, o atacante Viktor Gyökeres, o Sporting começou o Campeonato Português embalado. Com 12 gols em três jogos, os atuais campeões do país contam com os destaques Francisco Trincão e Pedro Gonçalves, ambos com três gols marcados na competição, para bater o Porto e assumirem a liderança de forma isolada na classificação.

O Sporting é o atual campeão português (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Sob o comando do recém-chegado Francesco Farioli, o Porto também começou embalado, principalmente no setor defensivo. Em três rodadas disputadas, os Dragões não sofreram gols e estão com 100% de aproveitamento. A equipe conta com o brasileiro Pepê e o centroavante Samu Aghehowa para vencer fora de casa e assumir a ponta da tabela.

Tudo sobre Sporting x Porto (onde assistir, horário, escalações e local):

Sporting x Porto

4ª rodada — Campeonato Português 2025/26

📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: José Alvalade, Lisboa (POR)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🟨 Arbitragem: João Gonçalves (árbitro); Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro (assistentes); Miguel Nogueira (quarto árbitro)

📺 VAR: Rui Costa

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sporting (Técnico: Rui Borges)

Silva; Fresneda, Debsat, Inácio, Mangas; Hjulmand, Morita, Geny, Trincão, Gonçalves; Suárez

Porto (Técnico: Francesco Farioli)

Costa; Sanusi, Bednarek, Perez, Costa; Froholdt, Varela, Gabri Veiga; Gomes, Samu, Sainz

O Porto venceu o Casa Pia na última rodada do Campeonato Português (Foto: Miguel RIOPA / AFP)