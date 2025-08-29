Sporting x Porto: onde assistir e prováveis escalações pelo Campeonato Português
Confira todas as informações do duelo válido pelo Campeonato Português
- Matéria
- Mais Notícias
Sporting e Porto se enfrentam neste sábado (30), às 16h30 (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa, pela 4ª rodada do Campeonato Português 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Onde Assistir
Augsburg x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações pelo jogo da Bundesliga
Onde Assistir29/08/2025
- Onde Assistir
Real Madrid x Mallorca: onde assistir e prováveis escalações pelo jogo de La Liga
Onde Assistir29/08/2025
- Onde Assistir
Man United x Burnley: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Onde Assistir29/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Mesmo com a saída do principal jogador, o atacante Viktor Gyökeres, o Sporting começou o Campeonato Português embalado. Com 12 gols em três jogos, os atuais campeões do país contam com os destaques Francisco Trincão e Pedro Gonçalves, ambos com três gols marcados na competição, para bater o Porto e assumirem a liderança de forma isolada na classificação.
Sob o comando do recém-chegado Francesco Farioli, o Porto também começou embalado, principalmente no setor defensivo. Em três rodadas disputadas, os Dragões não sofreram gols e estão com 100% de aproveitamento. A equipe conta com o brasileiro Pepê e o centroavante Samu Aghehowa para vencer fora de casa e assumir a ponta da tabela.
Tudo sobre Sporting x Porto (onde assistir, horário, escalações e local):
Sporting x Porto
4ª rodada — Campeonato Português 2025/26
📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: José Alvalade, Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🟨 Arbitragem: João Gonçalves (árbitro); Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro (assistentes); Miguel Nogueira (quarto árbitro)
📺 VAR: Rui Costa
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sporting (Técnico: Rui Borges)
Silva; Fresneda, Debsat, Inácio, Mangas; Hjulmand, Morita, Geny, Trincão, Gonçalves; Suárez
Porto (Técnico: Francesco Farioli)
Costa; Sanusi, Bednarek, Perez, Costa; Froholdt, Varela, Gabri Veiga; Gomes, Samu, Sainz
📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.
Ficha do jogo
- Matéria
- Mais Notícias